0553 313 94 23

Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki Beşiktaş ve Trabzonspor'u duman eder

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, 2-2 sona eren Beşiktaş Trabzonspor maçını analiz etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 03:16
Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki Beşiktaş ve Trabzonspor'u duman eder

Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 2-2 berabere biten maçı A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi.

"İki takım da  açık futbol oynadı''

İki takım da çok açık futbol oynadı. Açık derken şöyle söyleyeyim. TV'den maçı izliyorum. Bir taraf hücum ediyor. Arka tarafta 5-6 tane oyuncu sonradan giriyor veya girmiyor. 60-70 metrede top oynandı. İki takım da çok top kaptırdılar, çok top kaptılar. 4 gol oldu, 8 tane daha gol oldu.


"Avrupa'da duman olursun''

Kontrolsüz bir maç oldu. O yüzden Avrupa'ya gittiğimiz zaman şekilli oynayan takımlar bizi duman ediyor. Başakşehir, bu akşamki Beşiktaş - Trabzonspor maçını duman eder. Atılan ve yenilen gollere bakın. Mücadele var ama oyun taktiği, oyun disiplini yok. Heyecan var ama kalite yok. Böyle oynarsan Avrupa'da duman olursun.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:16
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
  4. Medipol Başakşehir
  5. Başakşehir
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti
    1. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in..
    2. Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki..
    3. Ali Ece, Beşiktaş Teknik Direktörü..
    4. Cengiz Ünderli Roma'dan kritik..
    5. Rıdvan Dilmen: Trabzonspor devre..
    6. Yorumcu Ahmet Çakar: Şenol Güneş..
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. BIS'ten “piyasalarda sert satışlar”..
    11. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok..
    14. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    15. Burdur'daki cinayet
    16. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Barcelona, Levante'yi deplasmanda..
    19. ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye..
    20. Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile..
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir
    BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir