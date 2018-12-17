Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki Beşiktaş ve Trabzonspor'u duman eder

Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 2-2 berabere biten maçı A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi.

"İki takım da açık futbol oynadı''

İki takım da çok açık futbol oynadı. Açık derken şöyle söyleyeyim. TV'den maçı izliyorum. Bir taraf hücum ediyor. Arka tarafta 5-6 tane oyuncu sonradan giriyor veya girmiyor. 60-70 metrede top oynandı. İki takım da çok top kaptırdılar, çok top kaptılar. 4 gol oldu, 8 tane daha gol oldu.



"Avrupa'da duman olursun''

Kontrolsüz bir maç oldu. O yüzden Avrupa'ya gittiğimiz zaman şekilli oynayan takımlar bizi duman ediyor. Başakşehir, bu akşamki Beşiktaş - Trabzonspor maçını duman eder. Atılan ve yenilen gollere bakın. Mücadele var ama oyun taktiği, oyun disiplini yok. Heyecan var ama kalite yok. Böyle oynarsan Avrupa'da duman olursun.