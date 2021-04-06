ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Forbes ayrıca Türkiye'nin en zengin 10 ismini de açıklandı. Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. Peki Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak nerelidir? Erman Ilıcak serveti ne kadar?

Erman Ilıcak kimdir, nerelidir?

1967 Malatya doğumlu olan Erman Ilıcak, babası Bekir Ilıcak, annesi ise Ayşe Ilıcak’tır. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanıdır. Erman Ilıcak, 1985 yılında Özel TED Ankara Koleji'nden ve 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. 2002 yılında ise Minnesota Üniversitesi'nin yanı sıra Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Ilıcak, 2011 yılında Paris'teki Uluslararası İşletme Okulu'ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi aldı.

Ilıcak, 1993 yılında Rusya St. Petersburg'da Rönesans Holding'i kurdu. Merkezi Ankara'da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı Engineering News Record (ENR) listesinde 2019 yılı itibarıyla dünyada 33'üncü, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer aldı. Rönesans Holding bünyesinde bulunan RC Rönesans İnşaat, Fortune 500 ve Capital 500 listelerine göre Türkiye'deki inşaat şirketleri arasında ilk sırada bulunuyor.