Erkeklerde prostat derdi

Mesanenin tabanında bulunur. Erişkinlerde yükseklik 20-25 milimetre, ön- arka çapı da 25 milimetre eninde ve de çapı 40 milimetre civarıdır.

Prostat iltihapları

Prostat iltihabı acil ve de müzmin olarak ikiye ayrılmaktadır.

1. Acil prostat iltihabı; Adi mikroplardan oluşan iltihaplanmadır. Prostata kanla veya direkt gelirler. Genellikle idrarın dış kanallarıyla giren mikroplar prostatın iltihabına sebep olurlar.

Belirtileri:

idrarı yaparken huzursuz olma. İdrarda yanma, sık idrar yapma gibi şikâyetler görülür. Prostatın şişmesi ve gerginleşmesi yüzünden idrar yapılırken zorluk meydana gelir. Yumurtaların alt kısımlarında ağrı olur. Ateşlenme görülür. Titreme, mide bulantısı ve istifra olur. Günler veya haftalar sürebilir. İdrar dış deliğinde birçok sefer akıntı olmamaktadır. Ardından tedavi olunmaz ise şikâyetlerde azalma olur ya da apse oluşur ve müzmin bir hal alır.

Tedavi için şunlar yapılır;

o Yatarak istirahat edilir.

o Sıvı ihtiyacı için serum takılır.

o Kabızlık durumu varsa bunun ayrıca tedavisi yapılır.

o Ağrı kesici fitil verilebilir.

o Tahlil yapıldıktan sonra mikrobun cinsine göre antibiyotik tedavisi yapılır.

o Prostat masajı yapılır.

2. Müzmin iltihabı’nın çok fazla belirtisi olmaz. Orta yaşlarda ve olgun gençlerde ortaya çıkar. Acil prostat iltihabının ardından ya da daha önce belirtisi olmayan prostat iltihabının ardından meydana çıkar.

Belirtileri:

İdrara çıkarken huzursuz olma, idrarın sık yapılması, idrar yapılırken yanma, kimi zaman idrar yaparken kanama görülebilir. En belirgin belirti idrarın dış deliğinden akıntı gelmesidir. Sabahları ilk idrar yapılmadan önce fazla olur. Beyaz renkte saydam olur, yapışkandır, salaya gibidir.

Hemen yorulma, uykunun bozulması, konsantre bozukluğu olur. Bel altında ağrılar olur.

İktidar gücü düşer ve erken boşalmaya sebep olur.

Tedavisi için şunlar yapılmaktadır:

o Rahatsızlık müzmin olduğundan dolayı çoğunlukla antibiyotikler faydalı olamaz

o Ağrı kesen fitil kullanılır

o Sakinleştirici ilaç ve vitamin kullanılır

o İstirahat edilmelidir.

o Sıcak su banyosu ya da sıcak su torbaları alt kısımlara uygulanır.

o Hekiminizin uygulayacağı haftada iki defa yapılan prostat masajıyla prostatın içindeki salgılar ve de iltihaplar atılır ve rahatsız olan kişi rahatlatılır.

Prostat kırklı yaşlardan itibaren büyüyerek içindeki idrar borusunu sıkıştırır. Prostat hastalıkları genellikte iltihapları, iyi huylu büyüme ve kanserleri olarak 3 grupta incelenir.

Prostatın iyi huylu büyümesi altmışlı yaşlarda erkeklerin yarısında, 85 yaşında ise %85’inde görülür.

İdrara başlarken bekleme olur. Kesik kesik veya çatallı idrar yapılır. İdrar torbasının tam boşaltılamaz. Gece birkaç defa idrara çıkılır. İdrarda yanma ve kanama olabilir.

Prostatta asıl tedavi cerrahidir. İlaçlar tedavi edici değil günü kurtarıcıdır. Ömür boyu kullanılır, bir takım yan etkileri vardır. Bir süre sonra ilaçlar etkisiz kalabilir..

AÇIK AMELİYAT: Eski bir yöntem ancak prostat çok çok büyükse yapılır. Bir hafta kadar sondalı kalınır. Artık yeni teknikler geliştirilmiştir.

Bunlar arasında lazerle yakma tedavisi bir ara çok tutulduysa da, bunun konudan tamamen kurtulmayı sağlayamadığı gibi, muhtemel kanser tehlikesini görmeyi de engellediği anlaşılmıştır.

Okurlarımıza, konuyu iyice araştırmadan, özel hastanelerin reklamlarına aldanıp bıçak altına yatmamalarını tavsiye ederiz. En iyisi onu kabullenmektir.