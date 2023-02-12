Erkan Petekkaya kötü haberi duyurdu! Olmadı...

Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın akrabaları Kahramanmaraş merkezli medyana gelen ve 10 ilin de etkilendiği depremde enkaz altında kaldı. Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Titizlikle sürdürülen çalışmalar ile birlikte birçok kişi de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabaları için yardım istemişti. Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)... Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok... Antakya\Hatay" ifadelerini kullanmıştı.

Acı haberi Didem Petekkaya sosyal medya hesabından paylaştı. Petekkaya "Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.