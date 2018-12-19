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Erhan Kuşcu AK Parti Ankara Çubuk ilçe başkanı oldu

AK Parti'den son dakika ilçe başkan ataması gerçekleştirildi. AK Parti Ankara Çubuk ilçe Başkanlığına Erhan Kuşçu atandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
Erhan Kuşcu AK Parti Ankara Çubuk ilçe başkanı oldu

AK Parti'den son dakika ilçe başkan ataması gerçekleştirildi. AK Parti Ankara Çubuk ilçe Başkanlığına Erhan Kuşçu atandı.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığına Erhan Kuşcu, Çamlıdere İlçe Başkanlığına Osman Erkan Parmaksız getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından partisince Ankara'nın Çubuk ve Çamlıdere ilçelerinde yapılan atamaları duyurdu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
  1. Ankara
  2. Erhan Kuşcu AK Parti Çubuk ilçe başkanı oldu
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YORUM YAZ

  • Haymana lıHaymana lı1 sa önce
    Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu başkanı kendileri 1 ay 1600 TL ile geçişinde göreyim. Öyle insanlar fakirin hâlinden anlamaz. Bir işçi olarak hakkımı kim yiyiyorsâharam olsun, haram olsun, haram olsun

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