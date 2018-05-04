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Ergenekoncu vekilin kızından Perinçek Akşener ve İnce'ye destek!

Ergenekon davasında 4 yıldan fazla cezaevinde yatan CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:07
Ergenekoncu vekilin kızından Perinçek Akşener ve İnce'ye destek!

Ergenekon davasında 4 yıldan fazla cezaevinde yatan CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dursun Çiçek, CHP Grup kararıyla Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verdi.

KENDİSİ AKŞENER'E ANNESİ PERİNÇEK'E İMZA VERDİ

İrem Çiçek de bugün paylaşım yaparak kendisinin Meral Akşener için, annesinin de Doğu Perinçek için imza verdiğini yazdı. İrem Çiçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na yaptıkları başvuruların belgelerini de paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:07
  1. chp
  2. Doğu Perinçek
  3. Meral Akşener
  4. Muharrem İnce
  5. Dursun Çiçek

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