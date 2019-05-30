Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'la olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve ligin ikinci yarısını kadro dışı olarak geçiren Eren Derdiyok, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı kulübe veda mesajı yayınlamıştı. Tecrübeli golcünün, İsviçre'nin Basel kulübüyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Süper Lig'den de talipleri bulunan Eren, Türkiye'de anlaşma sağlayamaması halinde, milli takım formasını da giydiği İsviçre'ye dönmeyi planlıyor.



Eren Derdiyok'a devre arasında da Çin'den teklif gelmişti ancak oyuncu Galatasaray ile sözleşmesini tamamlamayı tercih etmişti.



Sarı kırmızılılarda 84 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 26 gol atarken 6 asist yaptı.