Erdoğan'dan teşkilata net mesajlar: AK Parti, ben değil biz partisidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Gezi eylemlerini planladığı gerekçesiyle gözaltına alınan akademisyenlere ilişkin Batı’dan gelen tepkilerle ilgili olarak, “Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı’dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye’de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor?” dedi.

Konuşmasında yerel seçim adaylık yarışına ilişkin uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim ki ‘ben aday gösterilmedim’ diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamıştır. Her kim ki ‘benim istediğim kişi aday gösterilmedi’ diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir” ifadelerini kullandı.

TürkAkım doğalgaz boru hattı

Erdoğan, konuşmasında, TürkAkım doğalgaz boru hattının, Karadeniz’den Türkiye topraklarına ulaşması münasebetiyle düzenlenen törene katıldığını dile getirerek, söz konusu projenin önemine dikkati çekti. “Konuşacaksak, gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız, ilginiz yok mu?” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Karadeniz’in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten böyle bir yatırım gerçekleşiyor ve ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı doğuyor, hem ülkemiz için hem Avrupa için bir kaynak, bir tedarik oluşuyor; bu gündeminizde değil. Gündemlerinde ne var? Hâlâ ‘Biz Türkiye’yi nasıl karıştırırız.’ Bu var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. Bunu böyle bilin.”

Hiç kimsenin “ben” deme hakkı yoktur

Erdoğan, demokrasi içinde siyaset yapmanın, ideallerle mümkünleri, olabildiği kadar birbirine yaklaştırmaya çalıştırmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 milyon üyesi olan, 24 Haziran seçimlerinde 26 milyon 330 bin oy almış bir partide hiç kimsenin “ben” deme hakkının bulunmadığını belirten Erdoğan, “Biz enaniyetten Allah’a sığınan bir medeniyetin mensuplarız. Bunun için AK Parti ‘ben’ partisi değil, ‘biz’ partisidir, bu da böyle bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ‘biz’ kavramı içerisinde hisseden herkese AK Parti’de düşecek bir görevin mutlaka olacağının altını çizerek, AK Parti kimliği ile ortaya çıkanların, her hareketiyle örnek olma sorumluluğunu da üstlenmeyi kabul ettiklerini dile getirdi.

Siyaset gönül işidir

Bireysel olarak gaflete düşme, yanlışa sapma iradesinin kişiye ait olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“AK Parti davasının neferi olarak böyle bir lüksünüz kesinlikle yoktur. Üzerinde en küçük bir şaibe olan, kimseden ikaz beklemeden kapının dışına çıkmalıdır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Siyaset gönül işidir, gönüllülük işidir. Biz gönül dünyamıza 3 kıta, 7 iklimdeki tüm mazlum kardeşlerimizi sığdırmışken kendi ilçesinde, ilinde alicenap olmayı başaramayanlar, çatımıza ancak zarar verir. AK Parti’de görev almak demek milletin derdi ile dertlenmek, geleceğine ışık tutmak demektir. Kendisi çevresine dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak? AK Parti teşkilatlarının kendilerini bu zaviyelerden gözden geçirmelerini istiyorum.

Ölçümüz, ‘acaba millet bana ne der’ olacak

Herkes kendi durumunu elbette en iyi kendi bilir. Ölçümüzün, ‘Acaba millet bana ne der’ olduğunun da bilinmesini istiyorum. Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti’de bu şuura sahip arkadaşlarımızla yol yürüdük. Arada elbette yorulanlar, yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Buna rağmen Türkiye’yi 16 yılda 3 kat büyütmeyi, bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmayı, AK Parti’nin her kademesinde görev almış yoldaşlarımızla, dava ve kader arkadaşlarımızla beraber başardık. İnşallah 2023 hedeflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. Çocuklarımız, kendilerine emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bu güçlü temel üzerinde yükselteceklerdir.”

Yolunu şaşıranlar ya ıslah ya tasfiye edilecek

Erdoğan, Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamında, asırlık ihmallerin telafisi olarak şehirleri mamur etmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Su sorununu belediyelerin çözmesi gerekirken, İzmir’in, Van ve Diyarbakır’ın bu konudaki sorunlarını da kendilerinin çözdüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye’nin tarihinde adı yasaklarla, yoksullukla, yoklukla, faşizan baskı ile zulümle, istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hâlâ aynı kafada gidiyor olmasını, ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz” diye konuştu.

Nurettin Topçu’nun “Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık” sözlerini paylaşan Erdoğan, milletin kendisiyle aynı rüyayı gören, hissiyatı paylaşan, değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyaset ve siyasetçi istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasete başladıkları günden beri yaptıkları gibi yine millete ram ve teslim olacaklarını belirterek, milletin hizmetine talip olduklarını, bu yolda gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Varsa noksanları tamamlayacaklarını, yanlışlarını düzelteceklerini, yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini vurgulayan Erdoğan, daha çok proje üreteceklerini, yatırım yapacaklarını ve her hane ve kişiyle daha çok hemhal olacaklarını kaydetti.

“Lafla çevrecilik olmuyor”

Erdoğan, geçen haftayı önümüzdeki yoğun gündeme hazırlanmak için kendi özel çalışmalarına ayırdıklarını, cumartesi günü İstanbul’da 5 ayrı millet bahçesi ve 3 caminin toplu açılış törenine katıldıklarını dile getirdi. Hizmete açtıkları 5 millet bahçesinin toplam büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu bildiren Erdoğan, sadece bu projelerle İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, bunların içerisinde akademisyenler de var, geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü durumda olan kişiler olduğu gibi Türkiye’de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var. Bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye’de olduğu zaman diyorsunuz ki, ‘Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir, vesaire.’ Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın. Biz bütün bunlarla beraber bir şeyi yapmanın gayreti içindeyiz. Nedir o? Bizim varımız yoğumuz, her şeyimiz insanımız için ülkemiz için. Biz buna gayret ediyoruz.”

Stokçuları affetmeyeceğiz

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından milletvekilleriyle yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, piyasaları kontrol altına alma gayretini tüm ekipleriyle devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Bunların bedelini ödeyecekler

“Bazı suiistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar bunlar... Bunların üzerine bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Birçok depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak... Bunların bedelini ödeyecekler. Öbür tarafta havlu kağıttı, taharet kağıtlarıydı, vesaire bunlarla ilgili birçok depolama, stok çalışmaları, buna benzer ne varsa hepsinin üzerine gideceğiz. Bu konuda bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindeler. Bu stokçulara da aynen ben de söylüyorum; bu yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler, para, öbür taraftan diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız.”

“Seçim ittifakını masaya yatırma fırsatı bulacağız”

MHP ile ittifak konusundaki soruyu cevaplayan Erdoğan: “Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Faizlerde düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından son iki ayda Türk lirasının yüzde 20’ye yakın değer kazandığı hatırlatılarak, “Sizin faizlerle ilgili duruşunuzu biliyoruz. Gelinen noktada bu konuda söyleyecekleriniz var mı?” sorusu üzerine, “Görüldüğü gibi faizlerde düşüşler devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün de olumlu yansımasını görüyoruz” dedi.

Erdoğan: AİHM’in Kararı bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “AİHM’in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi.

Karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz

Erdoğan, “AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM’nin bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye’de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı” değerlendirmesinde bulundu.