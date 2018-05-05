Erdoğan'dan Muharrem İnce için ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan 'Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında.' dedi.