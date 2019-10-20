Erdoğan’dan Boydak Holding’in adını acil değiştirin talimatı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kayseri'de Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin ile görüştü.

Yeni ismi kısa sürede kamuoyuyla paylaşın

FETÖ ile bu kadar aidiyeti tespit edilmiş bir ailenin soyadının kullanılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Alpaslan Baki Ertekin’e ‘Holding için belirlediğiniz ismi en kısa sürede kamuoyu ile paylaşın’ talimatını verdi.

Darbe sonrası TMSF’ye geçmişti

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçen Boydak Holding, üç yılı aşkın süre zarfında cirosunu yüzde 100 artırmış ve holding bünyesindeki 30'a yakın şirket, pazar payını korumayı başarırken işgücü kaybı da yaşamamıştı.