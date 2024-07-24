Erdoğan ne demek istedi? O "çok ilginç çalışmalar" neler? Hükümete yakın isim, şifreyi böyle çözdü

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti dönüşünde önemli mesajlar verdiğini ifade etti. Müderrisoğlu, Erdoğan’ın Türk-Amerikan ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaların dikkat çekici olduğunu belirtti. Yazar, Erdoğan’ın Ankara-Washington ilişkilerini daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarda bulunacağını vurguladı. Müderrisoğlu, Türkiye’nin Suriye’de proaktif adımlar atacağını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC'ye yaptığı ziyaretten dönüş yolunda yaptığı açıklamalar, satır aralarında oldukça dikkat çekici mesajlar barındırıyordu. Örneğin, Türk-Amerikan ilişkileri özelinde şu soruya verdiği cevabı, ilerisi için not etmekte fayda var:

"Trump'la daha önce çalıştınız. Sonrasında Biden seçildi ve onunla bir süre çalıştınız. Şimdi Trump'ın anketlerde önde gittiğini görüyoruz. Yakın zamanda kendisiyle (geçmiş olsun kapsamında) görüştünüz. İki ülke ilişkileri bağlamında, 'Türkiye için iyi günler gelecek' ifadesi kullandığınız için soruyorum. Daha iyisini bekliyor muyuz bugünkünden?

"Bu konuya şimdi girmem pek doğru olmaz. Çünkü yapacağımız çok ilginç çalışmalar var!"

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"İlginç" vurgusunun altını çizmek durumundayız. Bu aşamada, içeriğine dair somut paylaşımlar yapılmasa da "Ankara-Washington ilişkilerini daha öngörülebilir ve sürdürülebilir zemine oturtma, krizli alanları ayıklama, tek taraflı ve dayatmacı ittifak ilişkisi yerine çok taraflı ve ortak çıkarlara hizmet eden işbirliklerini modelleme"olarak ifade edebileceğimiz bir sürecin bizi beklediği anlaşılıyor. Bu noktada… ABD'nin, bölgemize dönük olası hamlelerini de proaktif biçimde gözeten, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler öneren dinamik bir hazırlıktan söz edebiliriz. Ki unun ilk tatbikatının Suriye sahasında olacağı da su götürmez bir gerçek. Kanımca… Esat rejimi, muzaffer eda (!) ile şartlar ileri sürmek yerine, Türkiye ile onarıcı ve uzun ömürlü bir diplomasiyi düşünmek zorunda. Aksi taktirde Suriye'nin kuzeyini fiilen bölen PKK-YPG terör unsurları, görünür gelecekte resmen bölmek için elinden geleni ardına koymayacak, farklı bir alternatif görmedikçe ABD de bu projeden vazgeçmeyecek.

Bu da demek oluyor ki… Terör unsurlarından arındırma ve Kürtlerin hamiliği konusu en yakıcı gündem başlığı olarak 2025 ve takip eden yıllarda ana mesele olarak karşımıza çıkacak. Tam da bu nedenle "ilginç çalışmalar" Türkiye'nin bekası, siyasi istikrar ve güvenliği için hayati önem kazanacak!"