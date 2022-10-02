Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Operasyon başladı...

Borsa manipülasyon iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘SPK kanununa muhalefet' suçlamalarından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

Borsa'da manipülasyon iddiaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ERDOĞAN: EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.



