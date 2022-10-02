  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Operasyon başladı...
Aktüel

Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Operasyon başladı...

Borsa manipülasyon iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘SPK kanununa muhalefet' suçlamalarından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 15:07:00 -
Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Operasyon başladı...

Borsa manipülasyon iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘SPK kanununa muhalefet' suçlamalarından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

Borsa'da manipülasyon iddiaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ERDOĞAN: EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

 

 


Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...
Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Spor

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)
Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Gıda

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi
Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

Gıda

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...
İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Yerel

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu
Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Gıda

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları
Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Gıda

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23