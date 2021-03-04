Erdoğan düşmanlığıyla gözü kararan aşırı mezhepçi Birgün'den beyin yakan haber!

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Türkiye düşmanı solak medya, hükümeti eleştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef göstermek için yalan haber pompalamaya devam ediyor.

Erdoğan düşmanlığı ile gözünü karartan Birgün gazetesi, beyin yakan iftira dolu bir haber yayınlandı.

Vaka artışlarını normalleşme sürecine bağladı

“İktidarın açılımı vakaları patlattı” başlığıyla yayınlanan haberde, koronavirüs pandemisinde son 2 günde artan vaka sayıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, iki gün önce açıkladığı normalleşme adımlarına bağlandı. Vaka artışlarının sebebi olarak tedbirlerin gevşetilmesi gösterildi.

Bilinçi algı operasyonu

Ancak beyninin sağ ve sol lobunu kullanmak yerine, hükümeti eleştirmek için uyduruk haberlere imza atan gazete, virüsle ilgili uygulanan kararlarının etkisinin en az 10 ile 14 gün arasında görüleceğini unuttu ya da okuyucularını ‘aptal’ yerine koyarak bilinçli bir algı operasyonu yürüttü.

Mezhepçi gazetenin iftira dolu bu hezeyanı, solak cephenin koronavirüs gibi toplumu ilgilendiren bir konuda bile ‘ihanetten’ geri durmadığını bir kez daha gösterdi.