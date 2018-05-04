Erdoğan bu engele yakındı: Yaş sınırı nedeniyle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul gençlik Festivali"nde gençlerle buluştu ve yaş engeli nedeniyle siyasete geç girdiğini söyledi.04 Mayıs 2018 Cuma 20:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilme yaşını 18'e indirilmesiyle ilgili konuştu.
Kendi dönemindeki yaş engelinden yakınan Erdoğan, "Genç yaşta siyasete girme şansını bulamadım. Bizim zamanımızda 30 yaş sınırı vardı. Bizde bunu indirmemiz lazım dedik. O zama netice alamadık verdiğimiz mücadelelerde. Sonra iktidar olduk önce 25'e indirdik. Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25 niye seçme 18 seçilme 25? Zor olan seçilmek değil, seçmektir." ifadelerinde bulundu.
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