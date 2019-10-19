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Erdoğan: Bir kez daha derslerini aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi itip kakabilecekleri, istediklerini yaptırabilecekleri bir devlet sananlar son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır" dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:37
Erdoğan: Bir kez daha derslerini aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. 

Dünyaya net mesajlar veren Erdoğan, ''Terör örgütlerini kullanarak. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir. Bu gerçeği sürekli anlatmaktan biz bıktık. Bu yanlışları yapmaktan hala yorulmadılar" ifadelerini kullandı.

"Milletimizden aldığımız destek en büyük güç"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 16. yıldönümünü vefat yıl dönümünü idrak ettiğimiz Bosna-Hersek'in lideri Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ediyorum. Dava ve gönül insanı Nuri Pakdil ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim her ikisine de cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Bugün Kayseri bizi maşallah her zamankinden çok daha coşkulu bir şekilde bağrına bastı. Milletimizden aldığımız destek her zaman en büyük güç ve moral kaynağımız oldu. Siyasete girdiğimiz ilk günden itibaren milletimiz ile birlikte yol yürüdük. Partimizin ilk çıkış yolu Kayseri olmuştur. AK Parti iktidarlarında hangi mücadelede alnımızın akıyla çıktıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği vardı" dedi.

"Hiçbir fırtına bizi yıkamaz"

Türkiye’nin tarihinin en önemli mücadelesini verdiğini belirten Erdoğan, "Böyle bir milletin evladı olarak doğduğum ve yaşadığım için Rabbime hamd ediyorum. Bizler bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez. Tefrika hastalığını bünyemizden uzak tuttuğumuz müddetçe hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden alı koyamaz. Medeniyet değerlerimize, tarihimize, imanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz müddetçe hiç bir fırtına bizi yıkamaz. Çok çalıştığımız, disiplini elden bırakmadığımız müddetçe hiç kimse büyümemizi engelleyemez. Kayseri tüm bu değerleri en iyi yaşatan ve Türkiye'nin hep yükselen yıldızı konumunda olmuştur. Biz de Türkiye'yi dünyanın en iyi devletlerinden biri olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor"

"Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor" diyen Erdoğan, "Birinci Dünya Savaşının ardından kurulan, İkinci Dünya Savaşının ardından tahkim edilen ve sinsi bir şekilde varlığını sürdüren sistem çatırdıyor. Türkiye gibi kimi ülkeler çarpık sisteme itiraz ve isyan ederek adalet isteğini dile getiriyor. Öyle ki bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesini vermekte zorlanan buna teşebbüs bile etmeyen pek çok toplumun varlığına şahit oluyoruz. Türk milleti bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Davamızın haklılığına inandığımız ve buna inandığımız için de bu gelişmeler bizi durdurabilecek, hiç bir gücün olmadığını gösterdik ve kabul ettirdik. Türkiye'yi itip kakabilecekleri, istediklerini yaptırabilecekleri bir devlet sananlar son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır. Bizim hiç kimse ile kavga etmek ve fiziki müdahalede bulunmak gibi bir gayemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"Bu şartı kabul eden herkesle yürümeye hazırız"

"Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza toprağımıza, devletimize el uzatmayacak saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya ve birlikte yürümeye hazırız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini kullanarak at koşturmaya çalışanlar bunun kolay olmayacağını fark ettiler. İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye kendi güvenliğini sağlamanın yanında küresel düzeyde adalet ve huzurun sağlanması için mücadele edecektir. Geçen her gün her yıl bizim bu konudaki haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Bu ülkede hala Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, Libya'da ne işi var diyebilenler çıkabiliyor. Halbuki kafalarını gömdükleri topraktan çıkarıp etraflarına baksalar Türkiye'nin niye oralarda olmak zorunda olduğunu anlayacaklar. Ülkemizin son 17 yılına damgasını vuran parti olarak var gücümüzle ilk günkü heyecan ve şevk ile çalışıyoruz. AK Parti 7. Büyük Kongre takvimini bu anlayışla başlattık. 7. Büyük Kongrenin Kayseri Delegasyonunun çok ciddi temsilcileri var. Kendi tabi seyri içinde yaşanan bu süreci hizmet yarışında bayrak değişimi olarak görüyoruz. AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. AK Parti'nin kapıları ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bizim kapımız kimseye kapalı değil, gelmek istemeyen olursa zorla içeri sokacak değiliz. Partimizde hizmet etmek isteyenleri davet ediyoruz. Kaderi ülkesinin kaderi ile adeta etle tırnak gibi iç içe geçmiş parti mensupları için her sorumluluk önemlidir şereflidir. Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür. AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'nin önü o kadar açıktır."

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:37
  1. Kayseri
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • SadullahSadullah1 sa önce
    30km ötede terörist olur . Bu ne demek yaw? ABD kendinden çok uzak bir yerde Ortadoğu'da düşman teröristkabul etmiyor. biz 30 km sonra olur diyoruz. 
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Allah CC. sana güç ve kuvvet versin Reis. belki 20 senedir buradan yazıp duruyorum sen Allah’ın inayetiyle korkmuyorsun. Allah seni bu mete bir hizmetçi olarak vazifelendirilmiş gibi gözüküyor... Bırak dışarıdaki hainler saldırsın, bırak içerdeki gözünü makam mevki hırs bürümüş münafık alametli insanlar senin partini ve senin Oy’unu parçalamaya çalışsın...zerre kadar şansları yok...sadece ve sadece kendilerinin ne mal olduğunu yarın mahşerde göstermek için burada ulvi kayıtlara geçmek için faaliyetler yapıyorlar..Nokta...

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