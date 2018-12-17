Erciyesi hafta sonu 30 bin kişiyi ağırladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nı, sezonun ilk hafta sonu 30 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'in, son teknoloji tesisleri, ulaşım imkanları, uluslararası standartlarda pistleri, modern sosyal ve konaklama tesisleri ile kayak sezonuna başladığı belirtildi.

Suni karlama ünitelerinin katkılarıyla başlatılan sezonda kayak severlerin, Erciyes'te sezonun ilk kayağını yaptığı, hafta sonunu fırsat bilen 7'den 70'e binlerce ziyaretçinin Erciyes'teki tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sezonun açıldığı ilk günde yurt içi ve dışından yoğun ilgi ile karşılaştıklarını vurguladı.

Yaz mevsimi boyunca gayret ettiklerini, pistler, mekanik tesisler, suni karlama üniteleri ve sosyal alanları kış mevsimine hazır hale getirdiklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Çok şükür aylardır bu günleri bekliyorduk. Genel itibarla Erciyes'te aralık ayının ilk haftasında açtığımız kayak sezonumuz yine kayak severlere, snowboardçulara kış ve dağ turizmini kendi hayatlarında bir model olarak benimsemiş vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 14 Aralık 2018 Cuma günü itibarıyla pistlerimizi kayakçılarımıza açtık. Şu anda ana pistlerimiz yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize hazır hale getirilmiş durumda. Sezonu açtığımız ilk hafta cumartesi ve pazar günü çok yoğun bir ilgi yaşadık. Yaklaşık 30 bin kişi gerek kayak yapmaya gerek kızak yapmak, gerekse Erciyes Dağı'nda farklı bir atmosferde farklı bir heyecan yaşamak için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Çok hareketli bir hafta sonu geçirdik."

Erciyes Dağı'nda sezon açılışının ilk hafta sonu olmasına rağmen vazifeye başladıkları 2012 kışından çok çok daha fazla ilgi gördüğünü belirten Cıngı, "İnşallah bu da sezonun çok bereketli, çok yoğun ve dolu dolu geçeceğinin bir emaresi olarak bizlere bir işaret vermiş oldu. Başladığımızda gördüğümüz heyecan çok keyifli ve güzel bir sezon geçireceğimizin belirtileri olarak bizleri heyecanlandırdı. Ümit ediyoruz kazasız belasız, herkesin huzur içince mutlu zaman geçirebileceği bir Erciyes sezonu yaşarız." ifadesini kullandı.