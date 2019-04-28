Ercan Kahyaoğlu: "Vazgeçmeden devam edeceğiz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Bursaspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin altı son derece mücadeleci geçiyor. Biz sonuna kadar inatla devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Akhisarspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Rakibi inceleyerek geldik. İstatistiklerine baktık, tedbir aldık. Sağdan ve soldan ortalarıyla bu alanda ligin üst sıralarında yer alan bir ekip. İkili mücadeleleri de yüksekti. Çocukların mücadelesi bunları oyun içinde bertaraf etmemizi sağladı. Mücadeleleri için kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda inatla heyecanımız devam ediyor. Vazgeçmek yok. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Lig bitmeden hiçbir şey belli olmayacak. Ligin altı son derece mücadeleci geçiyor. Biz sonuna kadar inatla devam edeceğiz” dedi.