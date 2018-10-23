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Enseye buz küpü koyunca bakın neler oluyor?

Enseye buz koymanın faydaları nelerdir? Feng fu noktasına buz küpü koymanın etkileri nelerdir?

23 Ekim 2018 Salı 23:47
Enseye buz küpü koyunca bakın neler oluyor?

FENG FU NOKTASINA BUZ KÜPÜ KOYMANIN VÜCUDA ETKİLERİ:

Uykuyu düzenler.

Sindirim sistemini düzenler.

Soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

Baş ağrısını azalmasına yardımcı olur, eklem ve diş ağrılarında etkilidir.

Solunum sisteminizi düzenler, daha rahat nefes almanızı sağlar.

Nörolojik rahatsızlıklar ve omurga tedavisi için fayda sağlar.

Hipertansiyon ve astım rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mide rahatsızlıkları ve obeziteye karşı fayda sağlar.

Uykusuzluk, stres, depresyon, psikolojik rahatsızlıklara karşı yardımcı olur.

Uyarı: Bu metot bir kür ya da ilaç değildir. Fakat kişinin fiziksel dengesini düzenlemeye yarar. Bedeni gençleştirir ve tazeler. Dikkat! Epilepsi, şizofreni ve gebelik durumlarında uygulanmamalıdır.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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