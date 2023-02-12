Enkazdan 150 saat sonra kurtarılmıştı... Bakan Fahrettin Koca minik kızı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında, felaketin 150. saatinde enkazdan canlı çıkarılan Dada isimli kız çocuğunu, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan sahra hastanesinde bulunan Dada'nın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çocuğun ellerinden öpen ve saçını okşayan Koca, daha sonra sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Ne olduğunu anlatır mısınız?" sorusu üzerine Koca, şunları söyledi:

"150. saatte kurtarılan ve 4 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir çocuğumuz. Genel durumu son derece iyi, konuşabiliyor, genel muayenesinde ciddi görünür bir travmanın en azından olmadığını görüyoruz. Stabilleştikten sonra 15-20 dakika içinde alt yapısı güçlü olan Adana Şehir Hastanesine ambulans helikopterle hemen sevkini, naklini planladık. En çok bizi sevindiren 150. saatte bile olsa umudun devam ettiği ve umudun korunması gerektiği. Bu anlamda olağanüstü şekilde çalışan kurtarma ekiplerimiz olsun bizim arkadaşlarımız olsun yoğun bir gayret ve çaba içindeler. Hepsine teşekkür ediyorum."

Koca, depremzede çocuğun şu anda herhangi bir sağlık sorunun olmadığını belirterek, "Solunum sıkıntısı dahil kardiyak muayenede normal olduğunu gördüğümüz bir çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bir hafta sonra da böyle mucizelerin yaşanabildiğini gösteren bir önemli örnek. Çabaya ve umuda devam" diye konuştu.

Bakan Koca, sahra hastanesinde tedavi gören bir başka çocuğu da severek, yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Kurtardığımız canlı bizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Tokat UMKE'den afet gönüllü ekibi olarak geldiklerini belirten bir sağlık çalışanı, sahada arkadaşlarıyla birlikte tarama yaptıkları sırada bir enkazdan ses geldiğini duyduklarını söyledi.

UMKE çalışanı, "Enkaz başında beklemeye başladık. Arama kurtarma ekipleri, sonradan adının Dada olduğunu öğrendiğimiz çocuğa ulaştıklarını söylediler. Bize koridoru açtılar. Biz de koridora girip çocuğumuzu sabitledik ve sahra hastanemize getirdik. İlk müdahalesi burada yapıldı" diye konuştu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren UMKE çalışanı, "Gerçekten ülkemiz büyük bir felaket altında ama kurtardığımız canlı bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İşimizi yapıyoruz ve çok mutluyuz" dedi.

Depremzede çocuğun sağlık durumunun sorulması üzerine UMKE çalışanı, "Genel durumu çok iyi, orada bir yaşam üçgeni oluşturulmuş durumdaydı, 7 gün orada aç susuz kaldı ama kırığı, ağrısı yok, sadece alnında küçük bir çizik vardı. Çocuğu o şekilde görünce duygulanmamak mümkün değil ama biz işimize odaklanıyoruz, işimizin gereği olay yerinde yapmamız gerekiyordu, ilk müdahalemizi de yaptık. Mutluyuz, gururluyuz, bu anlamda sevinçliyiz" diye konuştu.