Engin Nurşani kimdir? arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani kendisi gibi hastalığa yakalanan oğlu Engin Nurşani için sevenlerinden sosyal medya hesabı üzeriden yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıyı görenler Engin Nurşani hakkında internet üzerinde Engin Nurşani kimdir sorgulaması yapmaya başladı. Engin Nurşani kimdir, kanser mi? İşte detaylar...

Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. İşte o açıklamalar; ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var." Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' dedi...

Engin Nurşani kimdir?

Gerçek ismi Engin Ayhan olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya Krefeld'de dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’dir. Babası aslen Gaziantepli, annesi ise Alman’dır.Engin Nurşani okul eğitimini Almanya’da almıştır ve Lise mezunudur. Engin Nurşani dünyaya geldiğinde Türkülerle tanıştı yani babasının türküleriyle. Sürekli babası ile beraber çeşitli konserlere gitti ve 6 yasında saz çalmaya ve Türkü söylemeye başladı. Ve curayı eline alıp babasının desteği ile kendini çok iyi geliştirdi.

10 yaşlarında Türkü söylemeye ve bağlama çalmaya başladı. Babası Ozan Ali Nurşani gittiği konserlere Engin'i de beraber götürüp sahneye çıkartmaya başladı. Aradan yıllar geçtikçe kendini daha da iyi yetiştirdi. On Yedi yaşına geldiğinde kendisine profesyonel bir albüm çıkarmaya hazır hissetti. İlk etapta babası (Ali Nurşani) buna karşı çıktı çıkmasında haklıydı. Çünkü babası Aşık Nurşani 45 yıl içerisinde yaptığı bunca emeğinin karşılığını alamamıştı.

Engin Nurşani’nin de aynı durumlara düşmesini istemediği için ona tepki göstermişti. Ama Engin babasının haberi olmadan İstanbul’a geldi ve babasının kaset yaptığı müzik şirketine albüm için başvurdu. Müzik şirketi Engin Nurşani’nin sesini ve yorumunu çok beğenip albüm çalışmalarına hemen başladı. "Beni Türk halk müziği sevdalısı yapan da Babam Aşık Ali Nurşani olmuştur" diye de ekliyor. Ozan Ali Nurşani, 2019 yılının temmuz ayında oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalandığını ifade etmiştir.