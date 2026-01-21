Engelli maaşı ne kadar oldu? 2026 zam sonrası güncel engelli aylığı tutarları

2026 yılının ilk yarısı için geçerli olacak sosyal yardım tutarları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre güncellendi. Memur ve memur emeklilerine yapılan %18,60'lık artış; 65 yaş aylığından evde bakım desteğine, SED ödemelerinden engelli maaşlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkiledi.

İşte engel oranlarına göre hesaplara yatacak yeni tutarlar:

2026 ENGELLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU? (YENİ ZAMLI LİSTE)

Engelli aylıkları, bireyin sağlık raporunda belirtilen engel oranına göre iki ana grupta ödenmektedir. Ocak 2026 itibarıyla yeni rakamlar şu şekilde belirlendi:

Yüzde 40-69 Arası Engelli Aylığı: Mevcut 4.243 TL olan ödeme, zam sonrası 5.103 TL seviyesine yükseldi.

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: Mevcut 6.363 TL olan ödeme, zam sonrası 7.655 TL olarak güncellendi.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: Bu kalem de %40-69 arası engelli aylığı ile paralel olarak 5.103 TL seviyesine çıktı.

ZAMLI ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Engelli aylığı ödemeleri, her ayın 5'i ile 9'u arasında vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamına göre T.C. Ziraat Bankası veya PTT şubeleri aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Ocak ayı ödemeleri genellikle ayın başında hazırlandığı için zamlı tutarların büyük bir kısmının Şubat ayı itibarıyla tam olarak yansıması, Ocak ayı farklarının ise ay içerisinde veya Şubat ödemesiyle birlikte verilmesi beklenmektedir.

KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI

Bu ödemelerden yararlanabilmek için temel kriterler şunlardır:

Sağlık Raporu: Yetkili hastanelerden alınmış, en az %40 engel oranını gösteren güncel sağlık kurulu raporu (Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu - ESKİ veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu - ÇÖZGER).

Sosyal Güvence: Başvuru sahibinin hiçbir sosyal güvencesinin (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bulunmaması.

Gelir Kriteri: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ünden az olması. 2026 asgari ücret zammı ile birlikte bu sınır da yukarı çekilmiştir.

Yaş: 18 yaşını doldurmuş olmak (18 yaş altı için engelli yakını aylığına başvuru yapılabilir).

MEMUR ZAMMIYLA DEĞİŞEN DİĞER SOSYAL YARDIMLAR

Engelli aylığı ile birlikte memur maaş katsayısına bağlı olarak şu ödemeler de artış gösterdi: