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Ekonomi Enerjisa görüntülü teyitle iş kazalarını yüzde 40 azalttı
Ekonomi

Enerjisa görüntülü teyitle iş kazalarını yüzde 40 azalttı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:50:17 -
Enerjisa görüntülü teyitle iş kazalarını yüzde 40 azalttı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve E.ON ortaklığı Enerjisa Enerji, elektrik dağıtımında arıza, bakım ve onarım çalışmalarının daha güvenli gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirdiği ve dünyada ilk kez uygulanan "Görüntülü Teyit Sistemi" ile sahada yaşanan kritik kaza sayısını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 azalttı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Görüntülü Teyit Sistemi'nde 4 bin 500 kullanıcı bulunduğu ve sesli iletişim aracı olarak kullanılan bas-konuş cihazları üzerinden gerçek zamanlı olarak operasyon merkezlerine bağlanıldığı belirtildi.

Sistemin kritik işlem görüntülerinin izlenmesi ve kaydedilmesini sağladığı kaydedilen açıklamada, aktarılan videoların sistematik bir şekilde takip edilebildiği ifade edildi.

Açıklamada, Görüntülü Teyit Sistemi'nin Enerjisa Enerji tarafından elektrik dağıtımında arıza, bakım ve onarım çalışmalarının daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildiği ve dünyada ilk kez uygulandığı belirtildi.

Bu sistemle, sahada yaşanan kritik kaza sayısının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 40 azaltıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülü teyit verme ve kayıt süreci için tüm saha operatörleri akıllı bas-konuş görüntülü iletişim cihazlarıyla, operasyon merkezleri ise sistem için gerekli bilgisayar ve monitörlerle donatıldı. Sahadaki ve operasyon merkezlerindeki internet hızları sürecin daha sağlıklı işletilmesi için artırıldı. Sürecin doğru uygulanması için talimat ve prosedürler hazırlanarak yayınlandı. Eğitimler verilip, yazılım ve uygulamalar geliştirilerek tüm bölgelerde yaygınlaştırıldı. Görüntülü teyit verme ve kayıt süreçleri hali hazırda Enerjisa Dağıtım Şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ta operasyon merkezlerinden takip ediliyor. 2019 itibarıyla toplamda yaklaşık 750 bin video kaydı alınarak denetimler gerçekleştirildi. Sistemle, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının sahada doğru ve tam olarak uygulandığı gerçek zamanlı izlenip kayıt altına alınıyor. Sistemle, İş Sağlığı ve Güvenliği için, her gün ortalama 1500 adet alçak ve yüksek gerilim iş emirlerindeki de enerji verme-kesme, dokunmadan önce enerji kontrolü sağlama ve yüksekte çalışma gibi kritik işlemlerin kontrolü gerçek zamanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor."

Değerlendirmelerin teyit verilmesi gereken işlemler için gerçek zamanlı, video kaydıyla ilerlenmesi gereken işlemler için ise işlem sonrasında yapılabildiği aktarılan açıklamada, sahadaki arıza, bakım ve onarım gibi tüm faaliyetlerin standart hale getirildiği ve bölgeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

- Ödüle layık görüldü

Sistemin, her yıl Sabancı Topluluğu’ndaki şirket ve çalışanlarının başarılarını ödüllendirmenin yanı sıra iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılmasını da teşvik etmek amacıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni’nde dijitalleşme kategorisinde 1’inciliği elde ettiği aktarılan açıklamada, Enerjisa'nın inovasyon kategorisinde ise "Dokunma Bana" projesiyle de ödül aldığı ifade edildi.




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