Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran "keşif" açıklaması: Bu yıl Karadeniz'de...

Karadeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarında gelinen son durumu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'tan kıyıya çıkarılacağını belirtti.

Dönmez süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz'de gaz keşfedilen sahanın üretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan da gelen gazı kıyıda aldıktan sonra ayrıştırma işine tabi tutacağız. Yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir, bunları şebekeye basamayız."

"2023 yılına gazın kıyıya ulaşmasını sağlayacağız" diyen Bakan Dönmez, "Kıyıda bunların uygun şarta getirilmesi, basınçların ayarlanması, sıcaklıklarının dengelenmesi gerek. Filyos Endüstri Bölgesi'nde Filyos Çayı'nın doğusunda kalan kısımda önemli bir miktarı Türkiye Petrolleri'ne bu kıyı işlemleri için tahsisini aldık. Çalışmalar eş zamanlı yürüyor." ifadelerini kullandı.

Hazırlık aşamasında

Gazın kıyıya çıkarılması için yurt içi ve dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyıya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların bütçeleri hazırlık aşamasında. Burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. Türkiye Petrolleri'nin Türkiye'de bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

Dönmez, Karadeniz'de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Sondaj kuyularını oralarda yoğunlaştırdıklarını söyleyen Dönmez, "Hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak. Eğer bulursak yeni bir keşfi açıklayacağız. Artık bu sahada daha önce açıklanan yaklaşık 400 milyar metreküplük rezerv de o artık yeni bir keşif değil. Tabi yapılan çalışmalarla belki aşağı yukarı yönlü birtakım revizyonlar olabilir ama o artık mevcut bilinen sahanın üreteceği miktarda bahsediyoruz" dedi.

Kanuni ve Fatih birbirini tamamlayacak

Enerji Bakanı Dönmez, sondaj ve sismik gemilerin görev yerleri ile alakalı olarak ise, "MTA Oruç Reis gemimiz Antalya'nın hemen açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz, Mersin Taşucu'nda. Barbaros Hayrettin Paşa'dan ve MTA'dan gelecek üç boyutlu verilerin değerlendirilmesini müteakip yine sondaj yerine gidecek. Oradaki çalışmalar da yine devam edecek" dedi.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin ise şu anda Filyos Limanı'nda son kontrollerinin yapıldığını anlatan Bakan Dönmez, "İnşallah mart ayı içerisinde limandaki işlemleri biter, nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz. Sonrasında da Kanuni ve Fatih birlikte Karadeniz'de birisinin açtığı kuyuları öbürü arkadan gelip tamamlayacak şekilde, üretime hazırlama kapsamında ilerleyecekler" değerlendirmesinde bulundu.