Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 10 Ekim'i işaret etmişti! Kanuni'nin faaliyet yılı ve yeri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Filyos Projesi sahasında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü olacak olan Kanuni sondaj gemisinin faaliyet yılını ve yerini açıkladı. Kanuni'nin 2021 yılında Karadeniz'de faaliyetlere başlayacağını aktaran Dönmez, böylelikle Fatih sondaj gemisi ile birlikte çalışacağını belirtti.

"Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak"

Kanuni sondaj gemisinin boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Mersin Taşucu'ndan ayrılıp Haydarpaşa Limanı'na gideceğini söyleyen Bakan Dönmez, burada kuleler söküldükten sonra Filyos Limanı'na geleceğini açıkladı. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılacağını belirten Dönmez, "İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. İnşallah 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."