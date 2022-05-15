Ender Saraç önerdi! Kansızlık için birebir...

Hem vücut direncini düşürüyor hem de birçok hastalığa sebep oluyor. Doktor Ender Saraç bağışıklık ve kansızlık için kırmızı pancarı öneriyor. Saraç, kırmızı pancarın faydasını şöyle anlatıyor:

"Kırmızı pancar hem kan yapar hem de bağışıklığı güçlendirir. Suyunu atmayın sirke ve sarımsak eklerseniz yararı daha da artar."

Kırmızı pancarın faydaları

Kırmızı pancarın antioksidan özelliği yüksektir.

Demir ve A vitamini açısından yüksektir.

İçinde yüksek miktarda nitrat bulunduruyor bu da vücudumuzun daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor.

Solunum yolu sıkıntısı olanlara faydalıdır.

Kırmızı pancarı evde haşlayarak suyunu da tüketebilirsiniz.

Kanı temizlediğinden detoks etkisi yapar ve karaciğeri temizleyerek zehirli bakterilerden sizi kurtarır.

Bağırsak hareketlerini hızlandırarak, sindirim sitemini düzenler. Böylece kırmızı pancarın içinde bulunan zengin lifler sayesinde hazım daha rahat sağlanarak, kabızlık sorunları ile karşılaşmazsınız.