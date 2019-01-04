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En tehlikelisi yağı belde taşımak!

Erkeklerin, özellikle evlendikten sonra, karın ve bel bölgesinde biriken yağlar, sağlık açısından çok tehlikeli.

04 Ocak 2019 Cuma 14:11
En tehlikelisi yağı belde taşımak!

Pek çok erkek evlendikten sonra, -ki bu çoğu zaman “düzenli bir hayata geçmek” anlamına geliyor- belirgin şekilde şişmanlar. Hele eşi hamur işlerinde maharetli ise iyice göbek yapmaya başlar. Başlangıçta basit bir kilo alma problemi gibi görünse de ilerleyen dönemlerde ağır sonuçlara sebep olabilir. Şeker hastalığı, kalp krizi ve felç ihtimalini yükseltir.

Birçok araştırma karın bölgesinde biriken yağların, kalça ve bacakta toplanan yağlardan daha tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor.

Kandaki şekeri yükseltiyor. Kandaki yüksek şekeri düşürmek için pankreas bezi daha çok insülin üretmek ve salgılamak zorunda kalıyor. Bu kan basıncını, kalp ve diğer hayati işlevleri kontrol eden sistemi uyarıyor. Kana fazla adrenalin salgılanıyor. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp sorunlarını ortaya çıkıyor.

Ne yapmalı?

Karındaki yağ hücrelerini; tahıl ürünleri, meyve, sebze gibi lifli besinler tüketerek eritebilirsiniz.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına özen gösterin ve günde en az 2 litre su için.

Rafine edilmiş karbonhidratlardan ve baklagillerden uzak durun.

Çiğ sebzeleri küçük küçük doğrayarak ya da rendeleyerek yiyin.

Sabahları uyanır uyanmaz bir bardak bitki ya da meyve çayı için.

Her gün öğleden önce ya da sonra portakal, greyfurt veya mandalina yiyin.

Acele etmeden yiyin ve yemeklerden sonra biraz adım atın.

Fırında patates, komposto veya haşlanmış meyveler sindirim sisteminiz için çok sağlıklıdır.

Düzenli olarak egzersiz yaparsanız, bu sorunun en kısa sürede üstesinden gelirsiniz.

Yağlı beslenme erkekte iç, kadında deri altında yağlanmayı körükler. Uzmanlar, sebze kaynaklı yağların ise damar sertliği kadar iç yağlanmayı azaltmada da yararlı olabildiğine dikkat çekiyor.

New York Cornell Tıp Fakültesi tarafından 60 yaş civarındaki 88 gönüllü üzerinde yapılan araştırmaya göre, bel çevresindeki yağlanma prostat ve idrar yolu hastalıklarına da davetiye çıkarıyor. Araştırmayı yürüten uzman ekibin başkanı Dr. Steven A. Kaplan, "Yaptığımız çalışmada bel ölçüsü normalin üzerinde olan erkeklerde iktidar düşüklüğü ve idrar yolu sıkıntıları olduğunu gördük. Sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. Hatta iktidarsızlıklar için bel ölçüsü de teşhis maksadıyla kullanılabilir" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:15
  1. bel yağlanması
  2. bel yağlanması nasıl önlenir

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