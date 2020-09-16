‘En İyi İşverenler’ listesinde

Listenin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde, 30 şirket arasında en fazla çalışan sayısıyla yer alan Kuveyt Türk, bu başarısıyla Türkiye’den listeye giren ilk finans kuruluşu olurken, Avrupa’da ise İslami finans alanında listeye adını yazdıran ilk banka olma başarısını gösterdi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, son 3 yıldır “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde yer almalarının ardından bu yıl da “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” arasına girmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Demir, “Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımıza en iyi iş yeri deneyimi sunmaya odaklanarak iş sonuçlarından performansa, eğitim-gelişimden gönüllülüğe, fiziksel ortamımızdan kurum kültürümüze kadar çalışanlarımızın hayatını etkileyen tüm konuları ‘iyi ki’ şemsiyesi altında topluyoruz” ifadelerini kullandı. “Önce insan-önce çalışan” diyerek çıktıkları yolda sektördeki öncü uygulamalarla her geçen gün daha iyisini hedefl ediklerini aktaran Demir, “Tüm insan kaynakları süreçlerimizi, çalışanlarımızın ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demeye devam edecekleri şekilde tasarlamayı sürdüreceğiz” dedi.