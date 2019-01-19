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"En iyi hoca seçilmek gurur verici"

- Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin:"Dünya Tekvando Federasyonu, 2018 yılında hem sporcu açısından hem de teknik açıdan bizleri birinci seçti. En iyi hoca olarak beni, en iyi öğrenci olarak da İrem Yaman'ı seçti. İnşallah bunu bu sene de devam ettirmeye çalışacağız" - "Gençlikte gizli bir enerji var ve o enerjiyi atmak için spor şart. Tekvando sporu da bunun için en uygun branştır"

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:10
"En iyi hoca seçilmek gurur verici"


KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Finali'nin ardından Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 gala programında, katılımcıların en çok oyunu alarak yılın en iyi teknik direktörü seçilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının tekvando camiası açısında çok başarılı geçtiğini ve bu başarının 2019 yılında da devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yetiştirdikleri öğrencilerin dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Ali Şahin, "Dünya bizi izliyor. Tekvando müsabakalarında çok değişken oyun kuralları var. Çok değişik hakem kuralları var. Bu kurallara göre sporcuları yetiştirerek, onların başarılarının düşmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bununla da yetinmeyip performanslarını daha da yukarılara taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, geçen yıl önemli yarışmalardan güzel sonuçlar elde ettiklerini aktararak, bu yılı da en iyi şekilde geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.


- "Ülkemiz adına kazanılan çok önemli bir ödül"


Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Grand Prix Finali'nin ardından, Dünya Tekvando Federasyonunun 2018 gala programı düzenlediğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Programa katılan, Dünya Tekvando Federasyonunun yönetim kurulu üyeleri, uluslararası federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve sporcular, 2018 yılının en iyilerini seçti. Hem antrenman hem de ringdeki temsil konusunda fiziksel ve psikolojik hareketler çok önemli. Bu hareketleri biz Allah'ın izniyle en iyi ve güzel şekilde tamamladığımız için Dünya Tekvando Federasyonu, 2018 yılında hem sporcu açısından hem de teknik açıdan bizleri birinci seçti. En iyi hoca olarak beni, en iyi öğrenci olarak da İrem Yaman'ı seçti. En iyi hoca seçilmek gurur verici. İnşallah bunu bu sene de devam ettirmeye çalışacağız. Ülkemiz adına kazanılan çok önemli bir ödül oldu. 2019 yılında bu başarıyı tekrar elde etmek için Allah'ın izniyle daha da iştahlıyız. Çünkü bir heyecan var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tekvandoda zirve yapmak istiyoruz. Bu zirveye giderken yolculuk da iyi geçiyor çok şükür. Bu yolda eksiklerimizi tamamlayarak iyi bir şekilde hazırlanacağız."


- "Gençlerimiz için her zaman kapımız açık"


Ali Şahin, tekvando sporunu tercih eden genç yetenekler için de çok güzel programlar uyguladıklarına işaret etti.

Türkiye şampiyonalarının çok güzel bir örnek olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Biz yetenekli insanları bulmak ve onların yeteneklerini boşa götürmemek için ilk adımlarında yanlarında olmak istiyoruz. Genç yetenekler çıktığında mutlaka milli kafileye alıyoruz ve oradan da hemen yarıştırmaya başlıyoruz. O yüzden gençlerimiz için her zaman kapımız açık. Biz onlar için de programlar uyguluyoruz. Gençlerimizin spora yönlenmesini arzu ediyoruz. Özellikle bizim branşımıza yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü gençlikte gizli bir enerji var ve o enerjiyi atmak için spor şart. Tekvando sporu da bunun için en uygun branştır."


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:10
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Dünya Tekvando Federasyonu
  3. Fujairah
  4. tekvando
  5. Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin
  6. Yılın en iyi teknik direktörü

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