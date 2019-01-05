En iyi doğal ilaç: Nane yağı

Evet, şu yediğimiz nanenin marifeti migrenden başlıyor baş ağrısı, diş ve diş eti rahatsızlıkları, üst solunum yolu hastalıkları, grip, nezle, öksürük, burun tıkanmaları ve ses boğukluğuna kadar etkili etkili oluyor. Üstelik 1-2 damla kullanmak yeterli..



Kas gevşetici özelliğiyle, masajla birlikte gerilmiş sinir ve kasları gevşeterek bünyenin rahatlamasını sağlıyor. Antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı da, nane özünü soba ve kalorifer üzerindeki su kabına ilave ederek, ev ve işyerlerinde kullanmak mümkün.

Lokal anestezi özelliği taşıdığı için, nane yağı ağrı kesici olarak da kullanılabiliyor, ayrıca nefes açıcı özelliği bulunuyor. Sıcak su içerisine 3-4 damla damlatılarak buğu yapıldığında, burundan solunması nezleye ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor.

ABARTMAMALISINIZ

Fakaaaaat kaynatılarak içilen nane çayı gebeliğin oluşumunu olumsuz etkiliyor. Isparta ve çevresinde kaynatılarak bolca içilen nane çayı, bilim adamlarının dikkatini çekti. Üniversitede araştırma konusu yapıldı. Varılan sonuç hiç de olumlu değil. Nanenin, çay gibi kaynatılarak sık tüketilmesi durumunda gebeliğin gelişimini olumsuz etkilediğini belirledi.



Bu şekilde içilen nanenin, rahim içi zarındaki (endometrium) hücreleri tahrip ettiği, bunun da gebelik ihtimalini azalttığı tespit edildi.

Hazmı kolaylaştırır. Gaz söktürür. Karaciğer yetersizliğini giderir. Safra akışını düzenler. Mide ağrılarını keser. Bağırsak spazmını giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. Astım, grip, bronşit ve öksürükte faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Sükunet verir. Heyecanları ve korkuyu yatıştırır. Kusmaları önler.

Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır. El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır. Kalbi kuvvetlendirir. Asabî kalp çarpıntılarını keser. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı giderir. Anne sütünü artırır. Hanımların özel günlerinin ağrısız huzurlu olmasını sağlar. Sütle şişen göğüslerin şişini indirir. Soğuk algınlığında faydalıdır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur.