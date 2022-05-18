En hızlı yağ yaktıran bitki çayları neler? Yağ yaktıran en etkili zayıflama çayları

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi en etkili ve en hızlı yakan yakan bitki çaylarının hangileri olduğunu merak ediyor. Antioksidan özelliği bulunan bazı bitki çayları diyetle birlikte yapıldığında da daha da etkisini göstermektedir. Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan bitki çayları...

Yaz boyunca alınan fazla kilolar korkulu rüyamız oldu. Önümüzdeki yaz için daha güzel bir vücuda sahip olmak herkesin amacı haline geldi. Birçok kişi spor salonlarına yazılıp her gün detoks sularıyla hafiflemeye çabalıyor. İşte bu süreci hızlandırmak için

Yağ Yaktıran En Etkili Zayıflama Çayları

Zayıflama çayları kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde eksik olmayan besinlerdi. Zayıflama çayları ile yağ yakımı artar. Bu sayede daha hızlı kilo vermek mümkün olur. Form çayı olarak bilinen zayıflama çayları sağlıklı bir beslenme programı ve fiziksel aktiviteye ek olarak kullanılır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan zayıflama çayları uzun süre tokluk hissi yaratır.

Yağ yakmada en etkili zayıflama çayları şunlardır;

Mate Çayı

Mate yaprağı içerisinde A, B1, B2 , B3, B5, C ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, potasyum magnezyum, fosfor, selenyum ve manganez gibi mineralleri barındırır. Mate yaprağı içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sağlık açısından olumlu anlamda oldukça etkili olmasının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olur.

Mate çayı yapılışı için gerekli malzemeler;

· Mate bitkisinin yaprağı (kurutulmuş)

· Su (1 fincan)

Yapılışı;

· Kurumuş mate bitkisinin yapraklarını toz haline getirin.

· 1 fincan suyu uygun bir cezve içerisine aktarın ve kaynatın.

· Kaynayan su içerisine 1 tutam kurumuş yaprağı ilave edin.

· 10 dakika kadar demledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Maydanoz Çayı

Maydanoz çayı vücutta tutulan fazla sıvının ve toksinlerin vücuttan dışarıya atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ödemin giderilmesine, safra taşlarının ve böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur. Maydanoz çayının en bilinen etkilerinden biride kilo vermede oldukça etkili olmasıdır.

Sağlıklı beslenenlerin ve diyet yapanların listesinde olmazsa olmaz maydanoz çayının yapılışı için gerekli malzemeler;

· Su (1 su bardağı)

· Limon suyu (1 dilim)

· Maydanoz (7 veya 8 dal)

Yapılışı;

· 1 su bardağı suyu uygun bir cezve içerisine aktarın ve kaynamaya bırakın.

· Kaynaya su içerisine maydanozları dalları ile beraber birkaç parçaya bölerek atın.

· 3-4 dakika kadar kaynadıktan sona ocağın altını kapatın ve maydanoz suyunu süzün.

· Süzdüğünüz maydanoz suyunun içerisine birkaç damla limon suyu ekleyerek tüketebilirsiniz.

Tarçın Çayı

Defne giller familyasına ait olan tarçın bitkisi aromatik kokuya sahiptir ve yaprak dökmeyen bir türdür. Tarçın ağacından elde edilen tarçınlar birçok yemek tarifinde, bitkisel çaylarda ve tatlılarda sıkça kullanılır. Tarçın çayı sindirim sistemi düzenler. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

Tarçın çayı için gerekli malzemeler;

· Su (2 su bardağı)

· Kabuk tarçın (2 adet)

· Elma dilimi (1 adet)

Yapılışı;

· Uygun bir cezve içerisine 2 bardak suyu aktarın ve kaynamaya bırakın.

· Kaynayan suyun içerisine 1 dilim elma ekleyin.

· Ayrı bir fincan içerisine 2 adet kabuk tarçın ekleyin ve kaynayan suyu tarçın fincanına ekleyerek 10 dakika kadar demlemeye bırakın.

· Demlenen tarçın çayı içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Karanfil Çayı

Aromatik tadı ve keskin kokusu ile bilinen karanfil yemeklerin içerisinde ve çeşitli tariflerde sıkça kullanılır. Özellikle diş ağrılarının tedavisinde kullanılan karanfil ayrıca çay olarak demlenerek çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ve kilo vermede oldukça etkilidir.

Karanfil çayı yapılışı için gerekli malzemeler;

· Karanfil tohumu (6 adet)

· 1 tatlı kaşığı bal (bal isteğe bağlı)

· Su (2 su bardağı)

Yapılışı;

· 2 su bardağı suyu uygun bir cezve içerisine aktarın ve kaynamaya bırakın.

· Kaynayan suyun içerisine 6 adet karanfil tohumunu aktarın ve 10 dakika kadar demlemeye bırakın.

· Demlenen çayın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Demlenen çayı ılık olarak tüketebilirsiniz.

Ihlamur Çayı

Ihlamur çayının sağlık üzerinde olumlu anlamda oldukça etkisi vardır. Ihlamur çiçeği çayının yatıştırıcı etkisi ile panik bozukluğu, stres ve uykusuzluk gibi problemlere karşı etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca ıhlamur çayı tok tutucu özelliğe sahip olmasının yanı sıra yağ yakıcı özelliğe de sahiptir. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

Ihlamur çayı tarifi için gerekli malzemeler;

· Ihlamur (1 tutam)

· Limon (3 dilim)

· Su (1.5 su bardağı)

Yapılışı;

· 1.5 su bardağı suyu uygun bir demlik içerisine ekleyin ve kaynamaya bırakın.

· İçerisine 3 dilim limonu ve 1 tutam ıhlamuru ekleyerek 10 dakika kadar demlemeye bırakın.

· Demlenen ıhlamur çayını sıcak olarak tüketebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Özellikle antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımın hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı ve kırılmayan yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz gerekiyor.

BEYAZ ÇAY

Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çay Yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engelliyor.

ZENCEFİL ÇAYI

Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardn biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi de bulunmaktadır. Zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.