En doğru cam silme yöntemi! Cam temizleyici su nasıl hazırlanır?

Cam silme yöntemleri

En doğru cam silme yöntemi nedir sorusuna verilen yanıt, sizi direkt olarak doğru şekilde cam silmeye yöneltir. Uygun yöntemleri tercih etmeniz durumunda, direkt olarak temizliğin yapılmasını sağlayarak, kusursuz şekilde camlarınızın temizliğinin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru temizlik ürününü seçtiğinize emin olun

Sildiğiniz camlarınız elbette pırıl pırıl gözükmeli, ayrıca silme işlemini gerçekleştirirken camlarda çizilme gibi durumlar da meydana gelmemeli. Seçeceğiniz cam temizleme ürünü bu nedenle çok önemli. Örneğin krem ürünler hem camlarınızın çizilmesine hem de camlarda iz kalmasına sebep olabilir.

Marketlerde satılan cam temizleme ürünleri sayesinde camlarınızı pırıl pırıl bir hale getirmeniz mümkün olabilir. Tabii bunun yanı sıra kendin yap cam temizleme ürünlerini de tercih edebilirsiniz.

Cam temizliği için özel üretilen mikrofiber bezler hem silme aşamasında izleri çıkarabilmeniz, kurulama aşamasında ise bez izi bırakmadan camları temizleyebilmeniz konusunda size yardımcı olabilir. Tabii bu bezlerin yanı sıra camları silmek için eski pamuklu giysi parçalarını, camları kurulamak için ise gazete kağıdını tercih edebilirsiniz.

Evde cam silme suyu nasıl hazırlanır?

Eğer cam temizleyicisini evde kendiniz hazırlamayı düşünüyorsanız oldukça kolay bir tarifle cam silme suyu hazırlamanız mümkün. İşte, ihtiyacınız olan malzemeler:

2 su bardağı su,

Yarım su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi,

2 tatlı kaşığı izopropil alkol veya bulaşık deterjanı.

Tüm malzemeleri fısfıslı bir şişenin içerisine koyduktan sonra iyice çalkalayın ve ardından temizlik yapacağınız cama sıkın.

Hangi yöntem cam temizliği için uygundur? Camlar en iyi şekilde nasıl parlatılır?

Yöntemler;

-Camlarınızın kusursuz temizliği için en sık kullanılan yöntem sirkedir. Sirke camları parlatma ve lekelerden arındırma için en doğru yöntemdir. Bunun için direkt olarak sirke kullanmanız önerilir.

-Sirke kullanmanın yanında özel olarak cam temizliği için üretilmiş olan ürünlerin olduğunu göreceksiniz. Temizlik ürünleri içinden o ürünleri seçmeniz durumunda, son derece kolay şekilde temizleme yapılabilir. Dilediğiniz şekilde temizliği yaparak olduğundan çok daha parlak ve temiz camlara kavuşmanız mümkündür.

-Camlarınızın en iyi şekilde durulması için kullandığınız bez önemlidir. Durulama işleminin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bol su kullanılmalıdır. Bu sayede direkt olarak temizleme yapılır.

-Kurutma aşamasında ise kullanmanız gereken gazete kağıtlarıdır. Camların en iyi şekilde parlaması için kurutma aşamasının kusursuz şekilde gerçekleşmesi açısından direkt olarak camların kağıtlar ile kurutulması gerekir. Sonucunda ise camlarınızın tam manasıyla parlak hale geldiğini göreceksiniz.

Cam silerken bez iz kalmaması için ne yapmalı?

Şampuanla cam silme en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Kovanızın içine koyacağınız kremsiz şampuanlı su ile önce camlarınızı siliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle kurulama işlemini yaptıktan sonra kese kağıdı ile tekrar siliyorsunuz. Bilindiği üzere sirke, temizlikte en çok kullanılan sıvılardan birisi.

En kolay cam nasıl silinir?

Camların iç kısmını nemli bir bezle, camların dışını ise ılık suyun içerisine batırdığınız ve fazla sudan arındırdığınız bir fırça ile silerek tozlardan kurtulabilirsiniz. Bu aşamadan sonra cam temizleyici ürünlerinizi kullanarak camları silmeye başlayabilirsiniz

Pırıl pırıl cam nasıl silinir?

Herhangi bir deterjan veya sabun tarzı bir temizleyici madde kullanmak zorunda da değilsiniz. Sadece camı biraz cam suyu yardımıyla ıslatıp ardından gazete kağıdıyla bir güzel silmeniz yeterli. İsteğe bağlı olarak cam suyu ile birlikte sirke de kullanabilirsiniz.