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Aktüel En çok tüketilen 3 besine dikkat! Ödeme neden oluyor
Aktüel

En çok tüketilen 3 besine dikkat! Ödeme neden oluyor

Ödemi azaltmanın yolları doğru besinlerden geçiyor. Uzmanlar, hazır gıda, unlu mamuller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdaların daha az tüketilmesinin ödem oluşumunu önlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:42:00 -
En çok tüketilen 3 besine dikkat! Ödeme neden oluyor

Ödem vücutta şişkinlik ve eklem ağrılarına neden oluyor. Hormonal değişimlerden tüketilen besinlere hareketsizlikten az su içmeye kadar her şey ödem nedeni olabilir. Hazır gıda, unlu mamuller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdalardan uzak durarak ödemi durdurabilirsiniz.

AA'da yer alan habere göre Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, ödem oluşumunun azaltılmasının, beslenmeyle yakından ilişkili olduğunu belirterek, "Hazır gıda, unlu mamuller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdaların daha az tüketilmesi ödem oluşumunu önleyebilir." ifadelerini kullandı.

Ödemin nedenleri

Yapılan açıklamada su düzeyi dengede tutulmadığında vücuttaki sıvıların belirli noktalarda toplanarak ödem oluşturabildiği, ödem oluşumunun adet döngüsü, uzun süre oturmak ya da ayakta durmak, fazla miktarda sodyum (tuz) tüketmek, uçak yolculuğu yapmak, ilaçlar', hamilelik ve bazı tıbbi rahatsızlıklar gibi pek çok farklı duruma bağlı olarak görülebildiği aktarıldı.

Tuz tüketimini azaltın

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, tuz tüketimini azaltmanın ödem azaltmada da etkili olabilecek yöntemlerden biri olduğunu ifade ederek "Tuzlu yemekler, işlem görmüş besinler; tuz oranının yüksek olduğu gıdalardır. Ödem oluşumunu önlemek için bu grup besinlerin tüketimini sınırlandırmak gerekir." dedi.

Aksoylu, ödem azaltmada, magnezyumdan zengin besinleri tüketmenin önemine işaret ederek, "Magnezyum, vücutta çok sayıda tepkimede rol olan önemli bir mineraldir. Günlük magnezyum alımını artırmak ödem oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Bu amaç için yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata, tam tahıllı yiyecekler ve kuruyemişler gibi magnezyumdan zengin gıdalar tüketilebilir." ifadesini kullandı.

B6 vitaminin de vücuttaki pek çok etkisinin yanı sıra ödem oluşumunu azaltmada da etkili olduğuna dikkati çeken Aksoylu, bu nedenle ceviz, patates, muz ve et gibi B6 vitamininden zengin gıdaları daha çok tüketmenin faydalı olacağını vurguladı.

Ödemi azaltmanın yöntemleri

Aksoylu, potasyum alımını artırmanın, karahindiba tüketmenin ve rafine şeker tüketimini sınırlandırmanın ödem azaltmada etkili yöntemlerden bazıları olduğunu belirterek, ödemi azaltmanın yöntemlerini şöyle sıraladı:

"Potasyum, vücuttaki sodyum miktarını azaltarak ve idrar çıkışını artırarak ödemin çözülmesini sağlar. 

Muz, avokado, kayısı, domates gibi potasyumdan zengin besinlerle beslenmek oluşan ödeminizi kısa sürede atmanıza yardımcı olur. 

Taraxacum olarak da bilinen karahindiba bitkisi, tazeyken salatalara konularak ya da kurutulup çayı demlenerek tüketilebilir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde ödemin çözülmesine katkıda bulunur. 

Aşırı şeker tüketimi, insülin hormonu salınımını artırır. İnsülinin vücuttaki sodyum düzeylerini yükseltici etkisi vardır. Artan sodyum düzeyleri de ödem oluşumuna neden olur. Bu nedenle hazır gıda, unlu mamuller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdaların daha az tüketilmesi ödem oluşumunu önleyebilir. 

Ödem oluşumunun azaltılması, beslenme ile yakından ilişkilidir. Ödem, toplumda oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. 

Hormonal değişimler, uzun süreli seyahatler, beslenme düzeni değişimi gibi sebeplere bağlı olarak gelişen ödemler genellikle birkaç gün içerisinde düzelir. 

Vücudumuzda ödem oluşumunu azaltmak veya oluşan ödemin daha kısa süre içerisinde çözülmesini sağlamak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bu basit ve etkili yöntemler sayesinde ödemin yarattığı şişkinlik ve rahatsızlık hissinden kurtulmak mümkün olur. "

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