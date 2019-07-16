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En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’ oldu

Netflix’in merakla beklenen fantastik yapımı Stranger Things, 3’üncü sezonunda 40.

16 Temmuz 2019 Salı 14:17
En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’ oldu

Netflix’in merakla beklenen fantastik yapımı Stranger Things, 3’üncü sezonunda 40.7 milyon kez izlenerek platformun en çok izlenen dizisi oldu.



Netflix, merakla beklenen fantastik dizisi Stranger Things’in 3’üncü sezonunu 4 Temmuz’da dünya ile paylaştı. Yayınlandığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılaşan Stranger Things, dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi oldu. Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan dizi, yayınlandığı gün ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer almayı başardı. Buna göre, dizinin yayınlandığı gün Türkiye’de bulunan 13 bini aşkın Twitter kullanıcısı, diziyle ilgili 15 bin 700 adet tweet attı. Bu tweetler 46 milyon kişiye ulaştı ve 53 milyon adet etkileşim aldı.



‘En çok Eleven’ı konuştuk’


Semanticum araştırması dizinin Türkiye’de en çok kadınlar tarafından sosyal medyada konuşulduğunu da ortaya koydu. Sosyal medyada Stranger Things hakkında atılan tweetlerin yüzde 53’ünü kadınlar, yüzde 47’sini erkekler attı. Yeni sezonda Stranger Things’in öne çıkan karakteri açık ara Eleven olurken, Eleven’ı Steve ve Mike takip etti. Dizinin takipçileri Eleven hakkında 26 bin 334 adet tweet atarken, Steve hakkında 7 bin 913, Mike hakkında ise 7 bin 336 adet tweet attı. Ülkemizde hakkında en az tweet atılan karakter 330 tweet ile Jonathan oldu. Şehir kırılımlarına bakıldığında ise dizinin en çok İstanbul, İzmir ve Ankara’da takip edildiği ortaya çıktı. Buna göre, Stranger Things hakkında atılan tweetlerin yüzde 40,14’ü İstanbul’dan, yüzde 10,94’ü İzmir’den ve yüzde 7,81’i Ankara’dan atıldı. Bu şehirleri sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Mersin, Kocaeli ve Sakarya izledi.



‘Fare emojisi dikkat çekti’


Semanticum, kapsamlı araştırmasında Stranger Things hakkında atılan tweetlerle birlikte en çok kullanılan emojileri de belirledi ve Türkiye’deki kullanıcıların emoji dağılımını ortaya koydu. Buna göre, dizi hakkında atılan tweetlerde en çok kullanılan emoji ’hüngür hüngür ağlama’ emojisi oldu. Bu emojiyi gözlerin kalp şeklini aldığı ’sevgi’ emojisi ve ’kahkaya boğulan surat’ emojisi izledi. Üçüncü sezona ait bölümlerde sıklıkla konu edilen fareler ise ülkemizdeki Twitter kullanıcılarının diziyle ilgili atmış oldukları tweetlerde bol bol fare emojisi kullanmasını sağladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:17
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