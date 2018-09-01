Emziren kadınlar dikkat!

Uzmanlar bebek beslenmesinde yeri dolduramayacak doğa harikası olarak tanımladıkları anne sütünün, bebeklerin büyüme ve gelişiminde önemli katkıları olduğunun altını çiziyor.

Bu katkılarının yanı sırı ishal başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalıktan bebekleri koruma özelliğine sahip anne sütünün, yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkan kalp damar hastalıklarından da koruduğunu hatırlatmakta fayda var.

Özellikle annelerin emzirme döneminde kalsiyum ve protein bakımından zengin olan peynir tüketiminin, süt kalitesini artırdığına ve annenin kemik sağlığını güçlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, emzirme döneminin başarılı geçebilmesi için, annenin yeterli süt üretebileceğine inanması, stresten uzak durması, yeterince dinlenmiş olması, bebeği her istediğinde, ağladığında emzirmesi ve dengeli beslenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Emziren kadınlar, günde ortalama 800-1000 ml (8-10 çay bardağı) kadar süt üretirler. Bu miktardaki sütün anneye beslenme açısından bir maliyeti vardır. Emziren kadının başta enerji olmak üzere protein, vitaminler, mineraller gibi birçok besin ögesi ve sıvı gereksinimleri artar

Artan gereksinimlerin karşılanamaması durumunda, anne zayıflar, sağlığı bozulur ve sütün verimliliği olumsuz etkilenir. Bunun tersi de mümkündür. Aşırı beslenme durumunda anne gebelikte aldığı kiloları vermek yerine şişmanlayabilir. Annelerin, kalsiyum ihtiyaçlarını peynir gibi yüksek kalsiyum ve protein içeren gıdalar almaları hem kendi sağlıklarını hem de süt kalitelerini ve dolayısıyla bebeklerinin büyüme sürecini olumlu etkiler.