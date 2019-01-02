Emzik sorunu



Amerikan Pediatri Akademisi, uyku sırasında emzik kullanılmasının “Ani Bebek Ölümü Sendromu”nu önlediğini belirtiyor. Üstelik parmak emmeye göre daha az diş problemlerine rastlanıyor. Yine parmak emmeye göre bebeklerin daha kolay bıraktığı bir alışkanlık.



Aslında çoğu çocuk 2 ile 4 yaş arasında kendiliğinden emziği bırakır. Ancak 4-5 yaşlarında hâlâ emzik kullanan bir çocuğun ağız yapısında bozukluk olması yüksek ihtimal.

Kısaca, kalıcı dişler çıkmadan bu bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor. Çocuk büyüdükçe emziğe daha bağımlı hale gelebilir. Onunla inatlaşmak, ona ceza vermek emzikten vazgeçireceğine, tam tersine ona bağımlılığını artırır.

Çünki emzik çocuğu rahatlatan esas şey. İki yaş civarı yani korkmayı öğrendiğinde (yabancılar, sesler, karanlık vb) daha da önemli hale gelir. Kendisinden alınmaya çalışıldığında da direnir. Onunla kendini güvende hissediyor. Tam bu noktada emziğine yapışıyor. Yapılacak olan, emziğe ihtiyacı olmadığını anlatmanın yolunu bulmak.

2 ile 4 yaş aralığında emziğe ‘güle güle’ denmeli. Ne kadar geç kalınırsa o kadar zor oluyor.

Bazı uzmanlar, zorluğun yanı sıra kulak enfeksiyonlarına, dişlerin gelişimine ve konuşmanın gecikmesine sebep olduğunu söylüyorlar. Yine de 3 yaşını geçtiği halde hâlâ emziğine sıkı sıkı bağlıysa minikler, anne-babanın yavaş ancak emin adımlarla duruma el koyması lazım.