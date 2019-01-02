0553 313 94 23

Emzik sorunu

Emzik kullanımı için hem iyi, hem kötü diyorlar...

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:05
Emzik sorunu


Amerikan Pediatri Akademisi, uyku sırasında emzik kullanılmasının “Ani Bebek Ölümü Sendromu”nu önlediğini belirtiyor. Üstelik parmak emmeye göre daha az diş problemlerine rastlanıyor. Yine parmak emmeye göre bebeklerin daha kolay bıraktığı bir alışkanlık.

Aslında çoğu çocuk 2 ile 4 yaş arasında kendiliğinden emziği bırakır. Ancak 4-5 yaşlarında hâlâ emzik kullanan bir çocuğun ağız yapısında bozukluk olması yüksek ihtimal.

Kısaca, kalıcı dişler çıkmadan bu bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor. Çocuk büyüdükçe emziğe daha bağımlı hale gelebilir. Onunla inatlaşmak, ona ceza vermek emzikten vazgeçireceğine, tam tersine ona bağımlılığını artırır.

Çünki emzik çocuğu rahatlatan esas şey. İki yaş civarı yani korkmayı öğrendiğinde (yabancılar, sesler, karanlık vb) daha da önemli hale gelir. Kendisinden alınmaya çalışıldığında da direnir. Onunla kendini güvende hissediyor. Tam bu noktada emziğine yapışıyor. Yapılacak olan, emziğe ihtiyacı olmadığını anlatmanın yolunu bulmak.

2 ile 4 yaş aralığında emziğe ‘güle güle’ denmeli. Ne kadar geç kalınırsa o kadar zor oluyor.

Bazı uzmanlar, zorluğun yanı sıra kulak enfeksiyonlarına, dişlerin gelişimine ve konuşmanın gecikmesine sebep olduğunu söylüyorlar. Yine de 3 yaşını geçtiği halde hâlâ emziğine sıkı sıkı bağlıysa minikler, anne-babanın yavaş ancak emin adımlarla duruma el koyması lazım.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
  1. emzik
  2. emzik problemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğimi emzikten nasıl kurtardım?
    1. Bebeğimi emzikten nasıl kurtardım?
    2. Savunma sanayinde 10 dev proje!
    3. Adanaspor'da ikinci yarı hazırlıkları..
    4. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    5. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    6. Emzik sorunu
    7. Hindistan'da kadınlar tartışmalı..
    8. AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan..
    9. Diyarbakır'da askeri hareketlilik!..
    10. Mutsuzluk ölümlerden ölüm beğen der..
    11. Üniversitede dehşet! Hocasını bıçak ve..
    12. AK Parti İzmir Kemalpaşa belediye..
    13. 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru..
    14. Yunanistan'dan "kahraman" göçmenlere..
    15. İyi partiden Ak Partiye geçen ilçe..
    16. Amatör balıkçı, oltayla 8 kiloluk..
    17. 7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince,..
    18. Hamamda zehirlenen kadınlar hastaneye..
    19. "Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi..
    20. Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz..
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar