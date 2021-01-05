EMŞAV'dan "Katil polis" sloganına tepki

ANKARA (AA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan protesto sırasında, "Katil polis üniversiteden defol" şeklinde slogan atılmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik toplumlarda gösteri ve yürüyüşlerin bir hak olduğunu hatırlatarak söz konusu hakkın kanunlar ve yasalar çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Türk polisinin dün olduğu gibi bugün de şan ve şerefle hizmet edip demokratik toplumun vazgeçilmezi, huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkenin huzur ve güvenliği için canını dişine takan, gece gündüz demeden her şartta görevini layıkıyla yapmaya çalışan, bu uğurda binlerce şehit ve gazi veren polisimize 'katil' diye slogan atmak kabul edilecek bir tepki değildir. Kim tarafından yönlendirildiği ve neye hizmet ettiği belli olmayan bir güruhtan bu ülkeye bir fayda gelmeyeceği gibi attıkları sloganlar da ancak kendilerini tarif etmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, polis vicdanı olmayanın karşısındadır.' Türk polisi dün olduğu gibi bugün de yarın da vicdanı olmayan kanunsuzların, hukuk tanımazların karşısında olmaya devam edecektir. Türk polisinden katil değil ancak kahraman olur, şehit olur, gazi olur."