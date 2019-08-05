Emre Kılınç ve Hugo Vieira sağlık kontrolünden geçti. Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcuları Emre Kılınç ve Hugo Vieira, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcuları Emre Kılınç ve Hugo Vieira, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Hugo ve Emre, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Başarılı futbolcularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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