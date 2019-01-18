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Emre Çolak açıkladı: Terim isterse...

Galatasaray, Al İttihad'la transfer görüşmesi yapan Belhanda'nın yerine eski futbolcusu Emre Çolak ile görüştü. Çolak, transferiyle ilgili olarak 'Terim isterse dönerim' dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 19:38
Emre Çolak açıkladı: Terim isterse...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Emre Çolak, Fatih Terim'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

"Galatasaray'a dönebilirim"

Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak Emre Çolak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya transfer olan Emre, 2 sene İspanya'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu. Al İttihad'la transfer görüşmesi yapan Belhanda'nın yerine düşünülen Emre, transfer süreciyle ilgili Fanatik'e konuştu.

Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; ''Fatih Terim isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.

Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:38
  1. Fatih Terim
  2. Emre Çolak

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