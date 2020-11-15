Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı.

Çok sayıda örgütsel belge ve dijital malzemeye el konulan operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı.

Dijital materyallerin incelemesinde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da 4 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Uzman ekipler, A.E.E'nin cep telefonunda koordinat belirleme ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silindiğini belirledi.

Bunun üzerine şüphelilerin DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde çekilen çok sayıda video ve fotoğrafa, söz konusu malzemelere bilişim uzmanları tarafından yapılan "dijital kazıma" ile ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.