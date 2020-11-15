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Aktüel Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon
Aktüel

Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı - Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı - Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı - Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 09:11:49 -
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı.

- Viyana'daki DEAŞ saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Dijital materyallerde yapılan incelemede 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Uzman ekipler, şüphelilerden A.E.E'nin cep telefonunda da koordinat belirleme, üç boyutlu haritayla konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanma kılavuzunun silinmiş olduğunu belirledi.

- "Dijital kazıma" ile yeni video ve fotoğraflara ulaşıldı

Bunun üzerine söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma"yla şüphelilerin DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.


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