Emlak vergisi nereden nasıl ödenir?

Yılın ikinci yarısına ait emlak vergisi ödemelerinde süre dolmak üzere. Mülk sahiplerini doğrudan ilgilendiren ikinci taksit öncesi pek çok kişi “Emlak vergisi nereden ne zamana kadar ödenir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Emlak vergisi nedir, kimler ödemekle yükümlüdür?

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlara sahip olan kişilerin devlete yaptığı yıllık vergiyi ifade ediyor. Verginin yükümlülüğü, taşınmazın sahibine ait oluyor. Mülkün sahibi yoksa binayı kullanan kişi ödemeden sorumlu tutuluyor. İlk kez gayrimenkul edinenlerin ise beyanname vererek süreci başlatması gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri nasıl ve nereden yapılır?

Vergi, bağlı olunan ilçe belediyesi tarafından tahsil edildiği için ödeme kanalları da oldukça çeşitli. İstenen yöntem üzerinden işlem yapılması yeterli oluyor. Belediyelerin vezneleri her yıl olduğu gibi yine en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ya da tapu bilgisiyle veznelere giderek ödeme yapabiliyor.

Online işlem yapmak isteyenler için belediyelerin e-belediye tahsilat sistemleri devreye giriyor. İnternet üzerinden sicil veya kimlik numarasıyla giriş yapılarak kredi kartı ile ödeme gerçekleştirilebiliyor. Birçok belediye e-Devlet Kapısı üzerinden de ödeme alınmasına olanak sağlıyor. Ayrıca banka veya PTT aracılığıyla havale ve EFT gönderilerek de ödeme yapılabiliyor; ancak açıklama kısmına emlak vergisi ve mülk bilgileri mutlaka ekleniyor.

Emlak vergisi hesaplaması nasıl belirlenir?

Verginin hesaplanmasında taşınmazın rayiç bedeli esas alınıyor. Rayiç bedel, her yıl belediye tarafından belirlenen metrekare değerinin taşınmazın büyüklüğüne eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu tutar üzerinden konut, iş yeri, arsa ve arazi için farklı oranlarda vergi hesaplanıyor. Büyükşehir sınırlarında oranlar iki katına çıkıyor ve bu durum ödenecek toplam miktarı etkiliyor.

Emlak vergisinin ödeme tarihleri ne zaman?

Vergi yılda iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1 Mart – 31 Mayıs döneminde, ikinci taksit kasım ayında ödenmeye başlıyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri bugün yani 1 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar ödenmek zorunda. Süre sonunda ödeme yapılmazsa gecikme faizi işliyor.

Gecikme olursa ne olur?

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanıyor. Borç uzun süre ödenmezse belediyeler resmi takibe geçebiliyor, bildirilen borçlara ilişkin icra ve e-haciz süreçleri başlatılabiliyor. Ayrıca taşınmaz üzerinde borç görünmesi, satış işlemlerinin yapılamamasına yol açıyor.

Kimler emlak vergisi ödemez?

Kanuna göre tek bir konutu olan ve geliri bulunmayan emekliler, geliri olmayan ev hanımları, 60 yaş üzeri gelirsiz bireyler, yüzde 40 ve üzeri engellilik raporuna sahip kişiler ile gazi ve şehit yakınları belirli şartlarda emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu kişilerin bağlı oldukları belediyeye başvurarak muafiyet hakkını tanımlatması gerekiyor.