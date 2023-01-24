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Aktüel Emlak kralının vasiyeti ortaya çıktı! Kardeşler büyük şok yaşadı...
Aktüel

Emlak kralının vasiyeti ortaya çıktı! Kardeşler büyük şok yaşadı...

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine ulaşıldı. Emlak kralının milyon dolarlık mirasından pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:59:00 - 2023-01-24 21:59:16
Emlak kralının vasiyeti ortaya çıktı! Kardeşler büyük şok yaşadı...

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine ulaşıldı. Emlak kralının milyon dolarlık mirasından pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce vasiyetname yazdığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, emlak kralı Kasım Pırlant 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.

Vasiyetten önce akıl sağlığı yerinde raporu

Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.

Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı: "Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını...

Ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a (eşi) bırakıyorum. Başkaca diyeceğim yoktur." Bu sözler noter tarafından tutanağa yazılarak bir örneği de Kasım Pırlant'a verildi.

Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak.

Kasım Pırlant tek çocuğu Zafer Pırlant'ı 2012'de ABD'deki trafik kazasında kaybettiği için milyonlarca dolar mirasın 6 kardeşine kaldığı düşünülüyordu.

Vasiyetname sonradan ortaya çıkınca hesaplar karışırken, kardeşlerin İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmada vasiyetnameye itiraz edebilecekleri belirtildi.

Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öğrenildi.

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