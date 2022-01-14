Emine Erdoğan, Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in eserlerinin atık malzemelerden üretilen kağıtlarla buluştuğu "Tekamül Sürdürülebilir Sanat Sergisi"nin açılışını yaptı.

UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip Barutçugil, atık pamuk, çiçek, Semerkant dut soymukları, doğal yapraklar, atık kenevir çuval ve bambu lifleri gibi doğal malzemeleri, Kağıthane Belediyesinin El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde "sıfır atık" bilinciyle üretilen kağıtlarla buluşturarak bir koleksiyon hazırladı.

Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ilgisine sunulan serginin açılışı, Emine Erdoğan, Barutçugil ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ebru sanatçısı Barutçugil, kurdele kesiminde yaptığı konuşmada, atölyede üretilen kağıtların atıklardan oluşturulduğunu belirterek, "Çöp olabilecek malzemelerden kağıt üretiliyor. 'Biz onları bir şekilde kendi sanatımızla birleştirip bir koleksiyon oluşturabilir miyiz?' diye yola çıktık. Kağıt hakikaten çok önemli. Eğer kağıt olmasaydı biz ne yapardık?" diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesi, Emine Erdoğan'ın "hayırlı olsun" temennisiyle kesildi.

- Emine Erdoğan'a portre hediyesi

Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının yanı sıra kendi portresi hediye edildi.

Erdoğan, sergideki 41 eseri inceledikten sonra el yapımı kağıt atölyesine geçti.

Atölyede, pamuk, kot, kağıt, kenevir ve koli atıkları ile bunların kağıda dönüşmüş hallerini inceleyen Erdoğan, atık ham maddenin su içerisinde kazanda kaynatılması, dövülmesi, özel süzgeçlerden geçirilerek keçe üzerinde kurutulması ve ütülenmesi gibi tüm safhaları deneyimleyerek kağıt üretimi gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, daha sonra belediyenin sedef atölyesine de uğradı ve bu sanatın yapımıyla ilgili bilgi aldı.