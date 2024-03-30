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Ekonomi Emekliye 5 bin TL! 15 Nisan’da hesaplara yatacak
Ekonomi

Emekliye 5 bin TL! 15 Nisan’da hesaplara yatacak

Yeniakit Publisher
2024-03-30 08:48:00 -
Emekliye 5 bin TL! 15 Nisan’da hesaplara yatacak

AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok, müjdelerini sıraladı. Emeklilere ilişkin yapılan açıklamada, "Emekliye destek olacağız. Emekliye bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da yatıracağız hesaplarına. Ankara'da emeklilere ulaşımı sınırsız, sayısız, ücretsiz yapacağız." denildi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, emeklilere yönelik projelerini anlatan Altınok, "Emekliye destek olacağız. Emekliye bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da yatıracağız hesaplarına. Ankara'da emeklilere ulaşımı sınırsız, sayısız, ücretsiz yapacağız. Bursa modeline geçeceğiz. Kim biniyorsa onun da parasını vereceğiz." dedi.

 

DESTEK ARTIYOR

Altınok, doğal gaz desteğini 1000 liraya çıkaracaklarını ve 4 ay vereceklerini söyledi. Altınok, "Yaklaşık 10 bin lira bizim de emeklilerimize katkımız olacak. Ülkemizin bugünlere gelmesinde emeklilerimizin yürekleri, gönülleri, çileleri var. Hiçbir emeklimizi darda, yolda, sıkıntıda asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

"ANKARA 5 YIL DAHA YAVAŞ İLE GİTMEZ"

ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bölümünün batak ve zararda olduğunu iddia eden Altınok, "Ankara bir 5 yıl daha Yavaş ile gitmez. Çünkü kredi, sermaye bitti. Yeni yollar, yeni metrolar yok." diye konuştu.

Altınok, Ankara'da ulaşım problemi olduğunun altını çizerek, ABB'nin SGK prim borçlarının da bulunduğunu aktardı.
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"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNLARI SÖYLER Mİ?"

Ankara’yı dünya başkentleri arasına sokacaklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

Biz Ankara'ya çok iş yapacağız. 'Benden eser beklemeyin, hizmet beklemeyin. Benim projem yok' diyor. 'Yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Trafik problemini nasıl çözeceğiz? Yeni bulvarlar, yeni yollar, metrolar, alt geçit, üst geçit, tünellerle çözeceğiz. Bu şehrin dünya başkentleriyle yarışan bir şehir olması lazım. Dünyada yaşanılabilir başkentler arasında yüz tane şehir var. Ankara'nın A'sı yok.

Ziyarette AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman yer aldı.

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