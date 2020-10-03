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Ekonomi Emekliler heyecanla bekliyor! Zam oranına ilişkin ip ucu geldi
Ekonomi

Emekliler heyecanla bekliyor! Zam oranına ilişkin ip ucu geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da gelmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:41:00 -
Emekliler heyecanla bekliyor! Zam oranına ilişkin ip ucu geldi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammının, enflasyon tahminine göre yüzde 4.49 olması bekleniyor. Buna göre; emekli maaşlarında 286 liraya varan bir artış yaşanacak.

Zam oranına ilişkin ilk ip ucu olarak nitelendirilen Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu.

Buna göre, 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı 4,49 olacak.

286 lira artacak

Eğer bu tahmin hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış meydana gelecek.

En yüksek emekliği aylığı net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa yükselecek.

Esnafa en az bin 971 lira

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 886 TL'den bin 971 liraya yükselecek.

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşül aylık 2 bin 233 liradan 2 bin 333 TL'ye çıkacak. 

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