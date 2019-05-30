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Emekli ikramiyeleri, kadroya geçen taşeron ücretleri işsizlik maaşları yarın mu yatacak?

Ramazan bayramı ikramiyelerini alacak olan emekli, taşeron ve işsizlik maaşı ödemeleri için yarın büyük gün. emekli, dul ve yetimlerin aldığı bin TL bayram ikramiyesi ilekadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını, işsizlik maaşı alan işsizler da maaşları bayram dolayısıyla erken yatacak. Yani emekli ikramiyeleri, kadroya geçen taşeronların paraları ile işsizlik maaşları yarın hesaplara yatacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:45
Emekli ikramiyeleri, kadroya geçen taşeron ücretleri işsizlik maaşları yarın mu yatacak?

Ramazan bayramı ikramiyelerini alacak olan emekli, taşeron ve işsizlik maaşı ödemeleri için yarın büyük gün. emekli, dul ve yetimlerin aldığı bin TL bayram ikramiyesi ile  kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını, işsizlik maaşı alan işsizler da maaşları bayram dolayısıyla erken yatacak. Yani emekli ikramiyeleri, kadroya geçen taşeronların paraları ile işsizlik maaşları yarın hesaplara yatacak.

her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran’da. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek. 1000’er lira tutarındaki ödemeler SSK’lı, Bağkur’lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Toplam ödenecek ikramiye miktarı 10.7 milyar lira olarak hesaplandı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Dul ve yetimlere yatan ikramiye tutarları kafa karıştırıyor. Bu, ikramiyenin vefat eden sigortalının dul ve yetimine hissesi oranında ödenmesinden kaynaklanıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

Emeklilerin maaşları erken ödeniyor

SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28’i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

İşsizlik maaşı alanlar paraları yarın hesapta olacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü (yarın) hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, 1016 lira ile 2031 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisanda 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. En yüksekten ödeme alana 10 ayda toplamda 20 bin liranın üzerinde ödeme yapılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:45
  1. Emekli ikramiyeleri
  2. kadroya geçen taşeron ücretleri
  3. işsizlik maaşları yarın mu yatacak?

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