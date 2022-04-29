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Aktüel Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medyasına alaylı isim önerisi: Trumpet!
Aktüel

Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medyasına alaylı isim önerisi: Trumpet!

Tesla'nın kurucusu ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformuyla dalga geçti. Musk Trump'a platformun isminin 'Trumpet' olmasını önerdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 00:20:00 - 2022-04-29 00:26:51
Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medyasına alaylı isim önerisi: Trumpet!

TRT Haber'in aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın AppStore'da en çok indirilen uygulama olan Truth Social platformu için yeni bir isim önerdi.

Apple Store'un 'En İyi Listeler' listesinde ilk sırayı alan Truth Social'ı gösteren bir ekran görüntüsü paylaşan Musk, platformun adının İngilizcede 'trompet' anlamına gelen 'Trumpet' olarak değiştirilmesini önerdi.

Daha önce Musk, "Truth Social var çünkü Twitter ifade özgürlüğünü sansürledi" açıklamasında bulunmuştu.

Geçen yıl ocak ayında yaşanan Kongre baskınının ardından Facebook, Twitter ve diğer internet platformları, Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. Trump ise ardından, Truth Social adlı kendi sosyal medya platformunu başlattı.

Elon Musk'ın Twitter'ı almasının ardından uygulamadan atılan eski ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'a dönmeyeceğini söyledi.

Fox News'a konuşan Trump, kendi sosyal medya uygulaması Truth'u kullanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Umarım Elon Twitter'ı geliştirmeler yapmak için satın almıştır. O iyi bir adam ama ben Truth'ta kalmaya devam edeceğim" dedi.

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