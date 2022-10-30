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Teknoloji Elon Musk, bir Twitter sözünü daha tutmayacak
Teknoloji

Elon Musk, bir Twitter sözünü daha tutmayacak

Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, büyük bir işten çıkarma planladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 23:21:00 -
Elon Musk, bir Twitter sözünü daha tutmayacak

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/elon-musk-bir-twitter-sozunu-daha-tutmayacak-42309

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