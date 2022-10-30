Elon Musk, bir Twitter sözünü daha tutmayacak
Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, büyük bir işten çıkarma planladığı ortaya çıktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/elon-musk-bir-twitter-sozunu-daha-tutmayacak-42309
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Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, büyük bir işten çıkarma planladığı ortaya çıktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/elon-musk-bir-twitter-sozunu-daha-tutmayacak-42309
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