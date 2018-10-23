Elmayla zayıflayabilirsiniz

Sabah aç karnına bir elma, gece yatarken bir elma.. Aynı zamanda sizi şeker hastalığına karşı da korur. Besin değeri oldukça yüksektir.

● Nefes darlığına iyi gelir.

● Kalp hastalıklarına karşı korur.

● İyi bir antioksidandır ve vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

● Lifli bir meyve olduğundan bağırsakları temizler ve bağırsak kanserine karşı korur.

● Karaciğere fayda sağlar.

● Romatizmada faydalıdır.

● Şeker hastaları için idealdir.

● Elmanın yatıştırıcı ve uyku verici bir özelliği bulunmaktadır.

● Baş ağrılarına iyi gelir.