Elmayla zayıflayabilirsiniz
Elma yiyerek zayıflayabileceğinizi ve bundan da öte kilo alma sürecinizi yavaşlatabileceğinizi biliyor muydunuz?23 Ekim 2018 Salı 15:30
Sabah aç karnına bir elma, gece yatarken bir elma.. Aynı zamanda sizi şeker hastalığına karşı da korur. Besin değeri oldukça yüksektir.
● Nefes darlığına iyi gelir.
● Kalp hastalıklarına karşı korur.
● İyi bir antioksidandır ve vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.
● Lifli bir meyve olduğundan bağırsakları temizler ve bağırsak kanserine karşı korur.
● Karaciğere fayda sağlar.
● Romatizmada faydalıdır.
● Şeker hastaları için idealdir.
● Elmanın yatıştırıcı ve uyku verici bir özelliği bulunmaktadır.
● Baş ağrılarına iyi gelir.
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