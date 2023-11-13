Eleştirmek yasak sömürmek serbest

HABER MERKEZİ

Dünyada bir benzeri olmayan ve Kemalistlerin elinde bir zulüm aracına dönüşen 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” yaklaşık bir asırdan beri dindar insanların üzerinde kırbaç gibi kullanılıyor. Yasa yüzünden her yıl onlarca vatandaş suçlu gibi cezaevine gönderilirken, diğer yandan malum zihniyet Atatürk simsarlığı üzerinden cebini doldurmaya devam ediyor. Son dönemde türeyen ve Mustafa Kemal’e benzediği için dönemin kıyafetlerini giyerek düğün ve programlara katılıp masaları selamlayanlar binlerce lirayı cep doldururken, diğer yandan insanlar en ufak eleştiride bile 5816 zulmüne maruz kalıyor.

5816 sayılı yasaya takılanlar

İşte Mustafa Kemal’i eleştirip 5816 sayılı yasaya takılanlar:

Erzurum’da dönerci Mustafa Atmaca, Tiktok’ta açtığı canlı yayında laikliği eleştirdi, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

10 Kasım’ı bahane ederek cuma hutbesine siyaset bulaştırılmasına itiraz eden Ahmet Bostancı isimli genç azılı suçlu gibi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

17 yaşındaki A.E.S. sosyal medyada paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Jet hızıyla görülen davada liseli gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bunlar da sömürenler

Gazi Mustafa Kemal’i sömürü aracı olarak kullananlar ise şöyle:

Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken aşçı Serdar Göral, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim’de ve 10 Kasım’da açtığı canlı yayınlarla binlerce lira para kazandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşen bir düğünde çekilen görüntülerde, Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin sadece halkı selamlamak için 15 ila 20 bin TL ücret aldığı öne sürüldü.

Tek özelliği Mustafa Kemal’e benzemek olan Göksel Kaya adlı tiyatrocu katıldığı etkinliklerden aldığı yüz binlerce lirayı cebe attı.

Keyiflikadeh.com adlı alışveriş sitesi, piyasaya Atatürk baskılı rakı kadehleri sürerek, toptan ucuza aldığı bardaklara Atatürk imzası ve sözleri yazarak binlerce liraya satıyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile benzeri STK’lar ise halen Mustafa Kemal’in ismini kullanarak bağış toplamaya devam ediyor. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun bu istismarcılar için de işletilmesi bekleniyor.

En büyük vurgunu Özdil yaptı

Atatürk’ü geçim kaynağı olarak gören Kemalistlerden bazıları ise söyle:

Eski Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal üzerinden para kazanma rekoru kırdı. Yıllardır iktidara gelemeyen Kemalistlerin duygusal boşluğundan yararlanarak, 2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak 2 bin 500 TL’ye sattı.

Kemalistler üzerinden gelir elde etme gayreti gösteren sözde Atatürkçü yazar Sinan Meydan, Atatürk ile ilgili yirmiye yakın kitap çıkarırken, Uğur Dündar ve Emin Çölaşan da Atatürk üzerine birer tane kitap yazarak ceplerini parayla doldurdu. Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın yazılardan derlenen 2017 basımlı “Ya Atatürk Olmasaydı” isimli kitabı var. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan’ın ise 2018 basımlı “İyi ki Varsın Atatürk” isminde bir kitabı bulunuyor.